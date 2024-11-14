Уничтожает опорные пункты ВСУ: танк Т-80БВМ — модернизация, характеристика, применение на СВО

Танк Т-80БВМ (Фото: РИА Новости / Евгений Биятов)
Танк Т-80БВМ превосходит вражеские боевые машины в три-четыре раза. Это газотурбинный танк с навесной динамической защитой «Контакт», модернизированной пушкой 2А46М-1 и новой системой управления огнём 1А33-1. «Радио 1» расскажет о главном преимуществе Т-80БВМ.
История танка Т-80БВМ
Т-80БВМ, современный российский основной боевой танк. Относится к современным российским основным боевым танкам. Создан «Кировским заводом» на базе советского танка Т-80, который был первым в мире танком с основной силовой установкой на базе газотурбинного двигателя.
Модернизированный танк Т-80Б с улучшенной пушкой 2А46-2, новой системой управления огнём 1А33 и комплексом управляемого вооружения «Кобра» оснащён гидромеханическим автоматом заряжания с конвейером на 28 выстрелов.
Танк Т-80БВ — модернизированный вариант Т-80Б, производившийся с 1978 года на Омском заводе транспортного машиностроения. После установки комплекса динамической защиты «Контакт-1» он получил индекс «В». Танк был принят на вооружение в 1985 году. Основное вооружение включает танковую 125-мм гладкоствольную пушку и зенитный пулемёт НСВТ калибра 12,7 мм (с 1998 года — КОРД).
Модификация Т-80БВ — Т-80БВМ — также разработана Омским заводом транспортного машиностроения и предполагает комплексную модернизацию танка и его защиты.
Как расшифровывается Т-80БВМ
Расшифровка отдельных частей названия:
- Т — танк;
- 80 — порядковый номер
- Б — танк получил комплексное обновление и модернизацию защиты.
- В — на машине установили доработанный газотурбинный двигатель ГТД-1250мощностью 1250 л.с.
- М — танк оснащён новой системой управления огнём «Сосна-У», которая включает в себя лазерный дальномер, тепловизионную камеру, а также баллистический компьютер.
Характеристика танка Т-80БВМ
Т-80БВМ обладает улучшенными боевыми характеристиками, включая огневую мощь, броню, мобильность и командную управляемость.
Основные характеристики танка:
- увеличенный боекомплект к 125-мм пушке 2А46М-4 (45 снарядов);
- увеличенный запас патронов к 7,62-мм пулемёту ПКТМ (1250) и к зенитному 12,7-мм КОРД (300);
- запас хода по топливу — 500 км;
- комплекс модульной динамической защиты третьего поколения «Реликт»;
- установленный стабилизатор вооружения и многоканальный прицел наводчика «Сосна-У»;
- двигатель ГТД-1250 мощностью — 1250 лошадиных сил;
- автомат заряжания для использования снарядов 3БМ59 «Свинец-1» и 3БМ60 «Свинец-2»;
- размеры: длина — 9,554 м, ширина — 3,384 м, высота — 2,202 м;
- боевая масса — 45,7 т;
- клиренс – 451 мм;
- экипаж — 3 человека;
- скорость — 80 км/ч;
- скорость заднего хода — 25 км/ч назад.
Танк Т-80БВМ (Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский)
Преимущества танка Т-80БВМ
Модернизированные танки Т-80БВМ получили улучшенную динамическую броню, что значительно повышает уровень защиты экипажа.
Кроме того, они оборудованы дополнительным модулем защиты башни, который способен выдерживать удары как от беспилотных летательных аппаратов, так и от противотанковых ракет.
Вдобавок, танки оснащены новой, принципиально усовершенствованной системой связи, которая не поддается глушению.
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Т-80БВМ на СВО
Экипажи танков Т-80БВМ разбирают опорные пункты ВСУ, открывая путь штурмовым подразделениям в районе Приютного на южнодонецком направлении в рамках специальной военной операции. Обычно танки работают с закрытых огневых позиций, однако иногда они подбираются непосредственно к линии боевого соприкосновения и открывают огонь на расстоянии всего 50 метров от укреплений противника.
Танкисты обвешивают боевые машины листами для повышения уровня защиты. На передней и задней части корпуса устанавливают металлические цепи, которые препятствуют проникновению FPV-дронов внутрь танков. Как отмечают бойцы, такая дополнительная защита не раз спасала их в процессе выполнения боевых заданий на передовой.
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