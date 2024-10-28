Российские военные создали мангал для защиты танка от дронов, напоминающий дреды

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Танки 150-й гвардейской мотострелковой дивизии российской группировки войск «Юг» создали мангал для защиты танков от атак FPV-дронов, который по внешнему виду напоминает дреды. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что при конструировании военные ориентировались на боевой опыт, полученный в ходе СВО. Мангал представляет собой надстройку над башней танка, по периметру которого закреплены стальные промышленные канаты. Расстояние между ними рассчитано так, чтобы заряд беспилотника детонировал вне брони танка и не повреждал саму машину. Теперь у дронов практически отсутствуют шансы пролететь сквозь эту защиту.
Командир танка рассказал, что при ударении FPV-дрона о канаты, срабатывает кумулятивная струя. Однако она успевает рассеяться, не достигая брони. Также на конструкцию дополнительно установлена система радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
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Анастасия Чинкова