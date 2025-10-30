В России начали вводить ограничения на регистрацию в Telegram и WhatsApp*
Новые пользователи из России не могут зарегистрироваться в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Об этом пишет издание «Код Дурова».
Согласно имеющимся данным, российские операторы связи получили указание прекратить передачу SMS-сообщений и звонков от подрядчиков этих мессенджеров, которые необходимы для подтверждения регистрации новых пользователей.
Проверка показала, что ситуация с получением SMS от Telegram в России неоднозначная: сообщения доходят не на все номера. При этом крупные мобильные операторы пока не предоставили официальных комментариев по сложившейся ситуации.
Важно отметить, что хотя регистрация новых пользователей может быть затруднена, существующие аккаунты пока продолжают работать в обычном режиме, хотя и с возможными ограничениями в получении SMS-подтверждений.
