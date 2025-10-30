В России начали вводить ограничения на регистрацию в Telegram и WhatsApp*

30 октября 2025, 23:26

«Код Дурова»: россияне не могут зарегистрироваться в Telegram и WhatsApp*

Фото: istockphoto / nantonov

Новые пользователи из России не могут зарегистрироваться в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Об этом пишет издание «Код Дурова».