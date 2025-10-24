Достижения.рф

Российская соцсеть «ВКонтакте» объявила о возобновлении работы в Белоруссии

Фото: iStock/diego_cervo

Крупнейшая социальная сеть «ВКонтакте» вновь доступна для пользователей в Белоруссии, все сервисы платформы работают в штатном режиме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.



Ранее в пятницу белорусский государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания» распространил заявление о блокировке популярной соцсети, приложив скриншот из «Списка ограниченного доступа» интернет-ресурсов. Можно было увидеть, что vk.com попал в перечень 24 октября 2025 года.

Позже представители «ВКонтакте» подтвердили, что изучают ситуацию и предпринимают все необходимые действия, чтобы восстановить доступ для белорусских пользователей.

Мария Моисеева

