Российская соцсеть «ВКонтакте» объявила о возобновлении работы в Белоруссии

24 октября 2025, 23:55

Фото: iStock/diego_cervo

Крупнейшая социальная сеть «ВКонтакте» вновь доступна для пользователей в Белоруссии, все сервисы платформы работают в штатном режиме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.