Российская соцсеть «ВКонтакте» объявила о возобновлении работы в Белоруссии
Крупнейшая социальная сеть «ВКонтакте» вновь доступна для пользователей в Белоруссии, все сервисы платформы работают в штатном режиме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Ранее в пятницу белорусский государственный медиахолдинг «Белтелерадиокомпания» распространил заявление о блокировке популярной соцсети, приложив скриншот из «Списка ограниченного доступа» интернет-ресурсов. Можно было увидеть, что vk.com попал в перечень 24 октября 2025 года.
Позже представители «ВКонтакте» подтвердили, что изучают ситуацию и предпринимают все необходимые действия, чтобы восстановить доступ для белорусских пользователей.
Ранее в Петербурге посетитель ТЦ выстрелил из травмата в охранника. Мужчина едва не погиб, его госпитализировали с травмами. Нападавшего задержали и доставили в отдел полиции.
Читайте также: