Путин поздравил командующих группировок войск ВС РФ, участвующих в СВО

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин поздравил командующих российской армии, участвующих в СВО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя кремля Дмитрия Пескова.
Ранее президент обратился с новогодним обращением к россиянам. Он подчеркнул, что в уходящем году Российская Федерация отставили национальные интересы, свободу и безопасность. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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