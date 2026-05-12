12 мая 2026, 15:33

В России начался прием проектов на премию GIA 2026, направленную на поддержку корпоративных инноваций и развитие технологического лидерства.





Премию запустила платформа GenerationS в 2023 году. Она ежегодно проводится при поддержке Минэкономразвития, Минпромторга, Минобрнауки, АНО «Национальные приоритеты» и Корпорации МСП.



С 2026 года премия трансформировалась в практический инструмент для бизнеса: победители получат доступ к федеральной экосистеме технологических партнеров и регионам с высоким инновационным потенциалом. Как отметила директор GenerationS Екатерина Петрова, премия станет полноценной экосистемой долгосрочной кооперации.

«В рамках новой модели сотрудничества корпорации интегрируют готовые инновационные решения под собственные технологические задачи; технологические стартапы (МТК) обретают первых крупных заказчиков и возможность выхода на промышленные масштабы; а регионы – уникальный инструмент для оценки эффективности работы своей инновационной инфраструктуры», – отметила глава платформы.

«Внутренняя инновация года» оценивает экономический или технологический эффект от R&D-разработки, внедренной внутри компании;

«Инноватор года» — индивидуальная награда для руководителя инновационного подразделения или внутреннего предпринимателя, запустившего пилот с внешним технологическим партнером;

«Коллаборация года» присуждается совместному проекту корпорации со стартапом, вузом или научной организацией, доведённому до серийного внедрения или тиражирования.