26 ноября 2026, 18:34

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В России открыт прием заявок на конкурс эссе третьего цикла Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста». В 2027 году он будет посвящён «Инвестициям в человека».