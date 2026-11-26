В России начался прием заявок на конкурс эссе третьего цикла Открытого диалога
В России открыт прием заявок на конкурс эссе третьего цикла Открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста». В 2027 году он будет посвящён «Инвестициям в человека».
Участникам конкурса предлагается создать эссе на одну из четырёх тем: «Развитие человека», «Управление здоровьем», «Жизнь вокруг нас» или «Контент в новую эпоху». Авторы лучших работ будут приглашены для участия в очной стадии Открытого диалога, которая пройдёт в апреле 2027 года в Национальном центре «Россия» в Москве. Эссе необходимо отправить на сайт.
В 2025 году в России запустили международную дискуссионную платформу «Будущее мира. Новая платформа глобального роста». За это время она эволюционировала из разового события в регулярный формат и создала экосистему для обсуждения, разработки и внедрения инновационных идей. Президент России Владимир Путин поддержал соответствующую инициативу.
За два года «Открытый диалог» собрал более 3000 участников из более чем 100 стран, включая ведущих мировых экспертов, экономистов, ученых и общественных деятелей. Особенностью платформы стало ее прикладное значение: основная цель — выработка конкретных предложений для улучшения благосостояния людей по всему миру.
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