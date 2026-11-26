Подмосковье получит порядка 10 миллиардов рублей на развитие значимых магистралей
Правительство выделит Московской области около 10 миллиардов рублей на строительство опорных магистралей в регионе. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин.
Он провёл заседание кабинета министров.
«Сегодня выделим Московской области дополнительно порядка 10 миллиардов рублей на развитие значимых опорных магистралей. Благодаря федеральной субсидии в ближайшее время будет введена в эксплуатацию сквозная трасса протяжённостью около 50 километров. Она соединит район Солнцево с городом Железнодорожным, разгрузит выезды из столицы и пустит транзитные потоки в обход агломерации с южного и юго-восточного направлений», – пояснил Мишустин.Он добавил, что другая часть предоставленных средств позволит приступить к строительству дороги, которая свяжет Москву с Рязанской областью. Работы начнутся с участка, который пройдёт от городского округа Люберцы до деревни Кашерово Раменского муниципального округа.
Премьер-министр подчеркнул, что такие крупные инфраструктурные проекты способствуют снижению издержек бизнеса, а также улучшают качество жизни наших граждан. Важно, чтобы открытие всех новых дорог было синхронизировано с планами жилищного строительства в рамках программ комплексного развития территории.