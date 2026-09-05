Россиянам рассказали о продлевающей жизнь еде

05 сентября 2026, 08:22

Врач Умнов: Для долголетия важна не только еда, но и способ ее приготовления

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Есть определенный набор привычек и групп продуктов, которые в комплексе снижают риски хронических болезней и поддерживают организм. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, передает «Лента.ру».