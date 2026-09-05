Россиянам рассказали о продлевающей жизнь еде
Есть определенный набор привычек и групп продуктов, которые в комплексе снижают риски хронических болезней и поддерживают организм. Об этом сообщил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, передает «Лента.ру».
Хирург акцентировал внимание на значимости разнообразия в питании, указав, что широкий ассортимент продуктов позволяет полностью удовлетворить потребности организма в различных питательных веществах. Умнов подчеркнул важность умеренности и контроля калорийности, указав, что даже полезная еда в чрезмерных количествах может привести к набору веса, что, в свою очередь, увеличивает риск развития многих заболеваний. Он добавил, что метод приготовления пищи имеет значение: предпочтительны тушение, запекание и приготовление на пару, вместо жарки во фритюре.
Медик отметил, что овощи, фрукты и зелень содержат клетчатку, которая способствует пищеварению и создаёт ощущение сытости. Эти продукты также богаты витаминами С, А и группы B, минералами и антиоксидантами, которые помогают замедлить процессы старения. Бобовые, в свою очередь, являются источником растительного белка, клетчатки, сложных углеводов, фолиевой кислоты и других полезных веществ. Врач подчеркнул, что регулярное включение этих продуктов в рацион может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии и проблем с контролем уровня глюкозы в крови.
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