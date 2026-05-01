В России начнут использовать лазерное оружие для борьбы с беспилотниками
Для охраны государственных границ от беспилотников российские власти начнут применять лазерное оружие. Соответствующая информация опубликована на сайте правовых актов.
Помимо этого, состав дежурных сил пополнился дронами‑перехватчиками, радиотехническими средствами и автоматизированными комплексами для радиолокационной разведки. Благодаря этим техническим решениям органы управления ВКС и другие рода войск смогут оперативно получать актуальные данные о текущей воздушно‑космической обстановке.
Перечень средств охраны расширили и за счет других современных систем вооружения. В него вошли зенитные ракетные, артиллерийские и пулеметные комплексы, а также авиационная и морская техника — самолеты, вертолеты и корабли. Кроме того, в арсенале сил, обеспечивающих безопасность рубежей страны, теперь присутствуют средства радиоэлектронной борьбы и унифицированные пусковые системы. Такое комплексное усиление должно существенно повысить эффективность защиты воздушного пространства вдоль государственной границы России.
