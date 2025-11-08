НАТО через Германию может перебросить до 800 тысяч военных к границам РФ
Германия станет ключевым плацдармом НАТО в случае конфликта с Россией. Об этом заявил глава Объединённого командования поддержки и обеспечения альянса (JSEC) генерал-лейтенант Александр Зольфранк, пишет Die Zeit.
По его словам, в случае эскалации в кратчайшие сроки через территорию Германии можно перебросить до 800 тысяч военнослужащих и крупную военную технику из стран блока на восточный фланг НАТО к границе РФ.
Зольфранк подчеркнул, что Германия играет центральную роль в обеспечении логистики и координации сил альянса. Он отметил, что в НАТО осознают: если процесс развертывания войск затянется или будет плохо организован, усилия по сдерживанию России окажутся неэффективными.
