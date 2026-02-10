США отправили разведывательный самолет к границам Ирана
В непосредственной близости от иранской границы пролетел противолодочный самолет Boeing P‑8A Poseidon, принадлежащий ВМС США. Об этом пишет РИА Новости на основе полетных сведений.
Как следует из траектории передвижения, воздушное судно поднялось в воздух с территории Бахрейна. После этого оно некоторое время курсировало над Ормузским проливом, а затем легло на обратный курс.
Ситуация развивается на фоне недавних заявлений президента США Дональда Трампа. Американский лидер сообщил о направлении в сторону Ирана «огромной армады», выразив при этом надежду, что Тегеран пойдет на переговоры и согласится заключить «справедливую и равноправную» сделку. Ключевым условием такого соглашения, по словам Трампа, должен стать полный отказ Ирана от ядерной программы.
Кроме того, президент напомнил о военной операции «Полуночный молот» (Midnight Hammer), в ходе которой в июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам. Трамп предупредил, что «следующая атака будет еще хуже» и призвал стороны предпринять шаги, чтобы не допустить подобного развития событий.
