США отправили разведывательный самолет к границам Ирана

10 февраля 2026, 01:50

Фото: iStock/Rusell Hendry

В непосредственной близости от иранской границы пролетел противолодочный самолет Boeing P‑8A Poseidon, принадлежащий ВМС США. Об этом пишет РИА Новости на основе полетных сведений.