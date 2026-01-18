Зеленский «сам себя загнал в ловушку» рассуждениями о территориальных границах РФ и Украины
Медведчук: Следуя логике Зеленского, границы РФ могут проходить у Ивано-Франковска
Лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский, рассуждая о спорных территориях, сам себя загнал в логическую ловушку. Такое мнение политик высказал в интервью ТАСС.
Он пояснил, что если определять украинские территории по языковому признаку, то границы России будут проходить в районе Ивано-Франковской области и «никак не восточнее».
Также Медведчук ответил на вопрос о возможности создания демилитаризованной зоны с признанием спорных территорий российскими, как указывалось в мирном плане США.
На Украине не осталось ни одной целой электростанции
С его точки зрения, такая схема жизнеспособна и необходима, но должна применяться ко всей территории страны.
«Украина как демилитаризованная зона Россию, как и простых украинцев, вполне устраивает», — добавил политик.Напомним, что президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.