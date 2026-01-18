Зеленский «сам себя загнал в ловушку» рассуждениями о территориальных границах РФ и Украины

18 января 2026, 07:01

Медведчук: Следуя логике Зеленского, границы РФ могут проходить у Ивано-Франковска

Владимир Зеленский

Лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский, рассуждая о спорных территориях, сам себя загнал в логическую ловушку. Такое мнение политик высказал в интервью ТАСС.





Он пояснил, что если определять украинские территории по языковому признаку, то границы России будут проходить в районе Ивано-Франковской области и «никак не восточнее».



Также Медведчук ответил на вопрос о возможности создания демилитаризованной зоны с признанием спорных территорий российскими, как указывалось в мирном плане США.





«Украина как демилитаризованная зона Россию, как и простых украинцев, вполне устраивает», — добавил политик.