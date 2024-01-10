В отношении журналистки Фоминой возбуждено уголовное дело о фейках о ВС РФ

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Военные следователи СК РФ возбудили уголовное дело в отношении бывшей журналистки интернет-издания «Важные истории»* Екатерины Фоминой. Она обвиняется в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил РФ.
В отношении Фоминой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 273.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ группой лиц из корыстных побуждений). Ранее Хабаровский гарнизонный суд приговорил Фролкина к пяти с половиной годам лишения свободы условно за распространение ложной информации о ВС РФ. Фоминой в случае доказательства её вины в суде может грозить до 10 лет лишения свободы.
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* СМИ признано иноагентом в РФ
** Признан иноагентом в РФ
Александр Бойцов