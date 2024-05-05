В России начнут отмечать День математика

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился закрепить в календаре День математика. Новый праздник будут отмечать в России 1 декабря.
Эта дата выбрана не случайно, сообщается на странице правительства России в социальных сетях. Именно 1 декабря родился выдающийся русский математик Николай Лобачевский. Глава кабинета министров РФ поручил министерству просвещения в течение двух месяцев закрепить принятое решение, подготовив и издав соответствующий нормативный акт.
Ранее с такой инициативой выступил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий. Своё предложение он впервые озвучил во время Всероссийского съезда учителей и преподавателей математики, который прошёл в МГУ в ноябре 2023 года. Участники мероприятия тогда поддержали эту идею.
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