В России начнут штрафовать за неправильную тонировку на любых машинах

06 января 2026, 05:34

Юрист Машаров: В России с 9 января станут штрафовать за тонировку на любых машинах

Фото: iStock/Aleksandr Potashev

С 9 января 2026 года штрафы за неправильную тонировку стекол будут применяться ко всем автомобилям на территории России, включая временно ввезённые. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.





Новые поправки устраняют существовавший ранее правовой пробел, которым пользовались владельцы автомобилей, временно ввозимых из стран, не входящих в Евразийский экономический союз.



Теперь для всех транспортных средств будут действовать единые правила, установленные Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации. Штраф за нарушение допустимой степени тонировки составляет 500 рублей.





«Федеральный закон «О внесении изменения в статью 12.5 КоАП» начнет действовать 9 января 2026 года», — объяснил Машаров.