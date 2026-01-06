BNO News: В Венесуэле около президентской резиденциии в Каракасе услышали стрельбу
В районе президентского дворца в столице Венесуэлы Каракасе раздались звуки стрельбы. В правительственном районе зафиксировали работу систем ПВО, передает портал BNO News.
Точные причины происходящего пока неизвестны. Активацию систем противовоздушной обороны, предположительно, спровоцировал пролёт беспилотников.
По информации радиостанции Noticias Caracol, в зоне происшествия проводится эвакуация правительственных учреждений. Французское агентство AFP, ссылаясь на свои источники, заявляет, что в настоящий момент «ситуация уже находится под контролем».
Ранее президент США Дональд Трамп назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой после захвата американскими силами венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Он также опроверг слова о том, что Соединенные Штаты находятся в состоянии войны с этой страной.
Читайте также: