BNO News: В Венесуэле около президентской резиденциии в Каракасе услышали стрельбу

Фото: iStock/Vitalii Puzankov

В районе президентского дворца в столице Венесуэлы Каракасе раздались звуки стрельбы. В правительственном районе зафиксировали работу систем ПВО, передает портал BNO News.



Точные причины происходящего пока неизвестны. Активацию систем противовоздушной обороны, предположительно, спровоцировал пролёт беспилотников.

По информации радиостанции Noticias Caracol, в зоне происшествия проводится эвакуация правительственных учреждений. Французское агентство AFP, ссылаясь на свои источники, заявляет, что в настоящий момент «ситуация уже находится под контролем».

Ранее президент США Дональд Трамп назвал себя ключевой фигурой в управлении Венесуэлой после захвата американскими силами венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Он также опроверг слова о том, что Соединенные Штаты находятся в состоянии войны с этой страной.

Мария Моисеева

