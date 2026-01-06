В Твери из-за падения БПЛА на жилую многоэтажку погиб человек, еще двое пострадали
В Твери один человек погиб в результате падения обломков беспилотника ВСУ на жилой дом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на слова врио губернатора Тверской области Виталия Королева.
Он подтвердил информацию, что при отражении атаки БПЛА обломки дрона ВСУ попал в окна квартиры на девятом этаже многоэтажки. Это привело к возгоранию. Открытое горение удалось ликвидировать к 3:45. Спасатели сумели эвакуировать жителей соседних квартир. К сожалению, один человек погиб.
Всем жильцам сейчас оказывается необходимая помощь.
«Двое пострадавших находятся в больнице. (...) Выезжаю на место для принятия дальнейших необходимых решений», — уточнил Королев.На месте происшествия продолжают работу все оперативные службы для ликвидации последствий ЧП.
