Россиянам перечислили профессии с наибольшим ростом медианных зарплат
Маляры и страховые агенты возглавили список профессий с максимальным ростом медианных зарплат в России по итогам 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследования сервиса hh.ru.
Уточняется, что за прошедший год медианная зарплата маляров и штукатуров выросла на 44%, достигнув 140 тысяч рублей в месяц. Аналогичная прибавка заметна и у страховых агентов, чей заработок при этом поднялся до 79,5 тысячи рублей.
На третьем месте оказались финансовые аналитики с приростом в 39% и медианной зарплатой, которая увеличилась до 117,6 тысячи рублей.
В топ-5 профессий с наибольшим увеличением оплаты также вошли монтажники (рост на 35%, до 144,5 тысячи рублей) и комплаенс-менеджеры (рост на 29%, до 114 тысяч рублей).
Ранее сообщалось, что средняя зарплата грузчиков в России к концу 2025 года достигла 90 тысяч рублей в месяц. За год зарплаты в сегменте выросли в среднем на 13–14%. Логистические, складские и промышленные компании предлагают самые высокие оклады.
