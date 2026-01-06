Россиянам перечислили профессии с наибольшим ростом медианных зарплат

06 января 2026, 02:59

В 2025 году сильнее всего выросли зарплаты маляров, штукатуров и страховых агентов

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Маляры и страховые агенты возглавили список профессий с максимальным ростом медианных зарплат в России по итогам 2025 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследования сервиса hh.ru.