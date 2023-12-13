В России нашли способ снизить цены на яйца

Фото: istockphoto/Михаил Руденко
Правительство России принципиально поддержало идею обнуления импортных пошлин на яйца, утверждают «Известия».
В настоящее время размер этой пошлины составляет 15 процентов.
С 1 января по 30 июня пошлина не будет взиматься, что позволит поставщикам ввезти свыше 1,2 миллиарда яиц.
Ожидается, что в краткосрочной перспективе такой шаг насытит внутренний рынок и снизит цены на этот продукт.
По данным ФАС, за год цены на куриные яйца увеличились на 40 процентов.
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С 1 января по 30 июня пошлина не будет взиматься, что позволит поставщикам ввезти свыше 1,2 миллиарда яиц.
По данным ФАС, за год цены на куриные яйца увеличились на 40 процентов.
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Артем Кузьмин