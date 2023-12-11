Сговор и искусственный ажиотаж: из-за чего в России выросли цены на куриные яйца

В России рекордно подорожали куриные яйца. В некоторых регионах страны стоимость десятка превысила 200 рублей. Подобная динамика наблюдается не первый месяц. В октябре продукция возросла в цене более чем на 24 процента. О причинах роста цен и о том, какие меры принимает государство для их урегулирования, расскажет редакция «Радио 1».