Сговор и искусственный ажиотаж: из-за чего в России выросли цены на куриные яйца

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В России рекордно подорожали куриные яйца. В некоторых регионах страны стоимость десятка превысила 200 рублей. Подобная динамика наблюдается не первый месяц. В октябре продукция возросла в цене более чем на 24 процента. О причинах роста цен и о том, какие меры принимает государство для их урегулирования, расскажет редакция «Радио 1».
Ситуация с ценами на куриные яйца в России
За последнюю неделю ноября цены на куриные яйца выросли на 4,4%. В регионах цена увеличилась от 5,1 до 11,9 процентов.
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Ограничения введены из-за искусственного ажиотажа, который создали жители. В Белгородской области проводятся ярмарки, на которых реализуется товар по заниженной стоимости, так как он собственного производства. Стремление людей приобрести яйца по низкой цене приводит к огромным очередям, пояснила вице-губернатор Белгородской области Юлия Щедрина.
Почему в России увеличились цены на куриные яйца
В Минсельхозе РФ прокомментировали ситуацию с ростом цен на куриные яйца и заявили, что это произошло из-за увеличения спроса на продукцию. При этом представители ведомства заверили, что с производством птицы и яиц в стране все в порядке.
На повышение цен также отреагировала Федеральная антимонопольная служба. ФАС направила в торговые сети письмо с призывом ограничить все наценки на продукцию птицеводства до марта 2024 года.
Мнением о том, что рост цен на куриные яйца вызван сговором, поделился председатель национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. По его словам, причин для повышения стоимости яиц нет. О том, кто создает искусственный дефицит, читайте в материале «Радио 1».
В Россию разрешили поставлять яйца из Турции
С 23 ноября уже существует возможность импорта яиц с четырех турецких предприятий.
Генпрокуратура заинтересовалась подорожанием яиц
Проверить факты завышения цен на яйца прежде поручил генеральный прокурор Игорь Краснов. По его словам, прокуроры субъектов проведут надзорные проверки совместно с антимонопольными и уполномоченным службами. По итогам мониторинга, к нарушителям, допустившим необоснованный рост цен, будут применены меры.
Оптовые цены на куриное мясо и свинину в России начали снижаться
Несколько известных торговых сетей ограничили наценку на куриные яйца
Путин отреагировал на повышение цен в России
Президент России Владимир Путин обратил внимание на существенное подорожание мяса птицы. Он обратился к правительству и заявил, что с подобной динамикой необходимо бороться, так как с начала года куриное мясо подорожало на 27%.
В свою очередь, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что все необходимые меры по урегулированию ситуации уже начали приниматься.
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