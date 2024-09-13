Путин и патриарх Кирилл посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру

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Президент России Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили Свято-Троицкую Александро-Невскую Лавру в Санкт-Петербурге. Об этом проинформировало РИА Новости.
Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра это старейший монастырь города Санкт-Петербурга. В программу Владимира Путина включен осмотр церкви.
Мощи святого благоверного князя Александра Невского были перенесены в город Санкт-Петербург 300 лет назад из Владимира. Основные торжества юбилея были запланированы на 12 сентября.
AURUS российского лидера проехал через Консисторские ворота Александро-Невской лавры, после чего остановился у крыльца Благовещенского храма, там его ждал патриарх Кирилл. Президент России Владимир Путин и патриарх трижды расцеловали друг друга в щеки по православной традиции, обменялись репликами, а после этого прошли в храм.
Российский лидер в церкви поклонился мощам благоверного князя Александра Невского. После этого он продолжил общениее с патриархом Кириллом в неформальной обстановке.
В пятницу, 13 сентября 2024 года, православные верующие вспоминают священномученика Киприана Карфагенского. В народе со временем эту дату стали называть Куприянов день. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Мощи святого благоверного князя Александра Невского были перенесены в город Санкт-Петербург 300 лет назад из Владимира. Основные торжества юбилея были запланированы на 12 сентября.
AURUS российского лидера проехал через Консисторские ворота Александро-Невской лавры, после чего остановился у крыльца Благовещенского храма, там его ждал патриарх Кирилл. Президент России Владимир Путин и патриарх трижды расцеловали друг друга в щеки по православной традиции, обменялись репликами, а после этого прошли в храм.
Российский лидер в церкви поклонился мощам благоверного князя Александра Невского. После этого он продолжил общениее с патриархом Кириллом в неформальной обстановке.
В пятницу, 13 сентября 2024 года, православные верующие вспоминают священномученика Киприана Карфагенского. В народе со временем эту дату стали называть Куприянов день. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова