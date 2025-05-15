В России назвали эффективный способ снизить потребление алкоголя в стране

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Для решения проблемы с употреблением алкоголя в России необходимо поднимать общую культуру в обществе, заявил «Татар-информу» депутат Госдумы Федот Тумусов.
«Общую культуру надо поднимать. На самом деле этот процесс уже идет. Мы успешно боремся и с курением, и с алкоголем…», — сказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья.Парламентарий добавил, что в решении данного вопроса нет универсального метода, но процесс поднятия общей культуры в обществе уже идет.
Депутат напомнил, что в 60-е и 70-е годы дети присутствовали на застольях, наблюдая, как взрослые употребляли алкоголь. Тумусов подчеркнул, что они тоже брали стаканы, хоть в них и были безалкогольные напитки и говорили тост. По мнению парламентария, такие дети начнут пить во взрослом возрасте с большей долей вероятности.
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