Юрист назвал последствия за курение на балконе

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За курение на балконе может грозить штраф до трех тысяч рублей в случае возникновения угрозы пожара. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал юрист Илья Русяев. Собеседник подчеркнул, что на балконах нельзя пользоваться открытым огнем, включая тлеющую сигарету.
«При нарушении этого требования возможен штраф по статье 20.4 КоАП РФ от двух до трех тысяч рублей для физических лиц», — сказал Русяев.Кроме того, по словам юриста, курение на балконе могут расценить как нарушение санитарных норм или нанесение вреда здоровью при систематическом попадании дыма в другие квартиры. Жильцы могут подать в суд на компенсацию морального вреда, подчеркнул Русяев.
Он резюмировал, что курильщика в зависимости от последствий можно привлечь к гражданской или административной ответственности.
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