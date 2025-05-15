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Юрист назвал последствия за курение на балконе

Юрист Русяев: за курение на балконе могут оштрафовать на три тысячи рублей
Фото: istockphoto/YKD

Фото: istockphoto/YKD

За курение на балконе может грозить штраф до трех тысяч рублей в случае возникновения угрозы пожара. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал юрист Илья Русяев. Собеседник подчеркнул, что на балконах нельзя пользоваться открытым огнем, включая тлеющую сигарету.
«При нарушении этого требования возможен штраф по статье 20.4 КоАП РФ от двух до трех тысяч рублей для физических лиц», — сказал Русяев.
Кроме того, по словам юриста, курение на балконе могут расценить как нарушение санитарных норм или нанесение вреда здоровью при систематическом попадании дыма в другие квартиры. Жильцы могут подать в суд на компенсацию морального вреда, подчеркнул Русяев.

Он резюмировал, что курильщика в зависимости от последствий можно привлечь к гражданской или административной ответственности.

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Психосоматолог назвала главный ключ к здоровым отношениям
Психосоматолог Тур: искусство разговора — ключ к здоровым отношениям
15 мая 2025, 13:47

Фото: iStock/Miljan Živković

Построить здоровые отношения в современных реалиях кажется сложнее и сложнее, потому что у каждого выявляются свои травмы и паттерны.
Врач, психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» назвала ключ к решению проблем в отношениях.

«В отношениях, в семье зачастую не все так гладко и просто. Один требует одного, второй не может это обеспечить, и вот тут помогает искусство разговоров. Мы перестали разговаривать друг с другом. У нас у всех теперь термины, травмы, и на кухне вместо обычных живых разговоров мы говорим терминами или роликами из социальных сетей, что неправильно. Нам очень важно говорить обычными словами: что не подходит, что не нравится. Слушать другую позицию», — сказала эксперт.

Она добавила, что в отношениях люди учатся и дипломатии, и разговорам, а потом на своем примере показывают это детям.

«Игнорирование — это когда человек тебе либо не важен, либо тебе просто не хочется и страшно в это погружаться. Но если ваш близкий просит поговорить о какой-то проблеме, то нужно выслушать с открытым сердцем и открытой душой. И нередко требуется специалист, который, например, будет помогать переводить с языка одного на язык другого, и таким образом получится взаимопонимание», — заключила Тур.

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«Обнулить историю»: Психосоматолог объяснила, как построить здоровые отношения внутри семьи
Психосоматолог Тур: родители должны обнулить историю и приобретенные травмы
15 мая 2025, 13:18

Фото: iStock/Iuliia Zavalishina

Пока ребенок маленький, многие отцы не вовлечены в процесс воспитания, ссылаясь на то, что младенцу больше нужна мама, а задача папы — заработать денег. Так ли это, и может ли такое убеждение привести к нехорошим последствиям в семье?
Врач, психосоматолог, нейропсихолог Екатерина Тур в беседе с «Радио 1» заявила, что процесс воспитания детей подразумевает личностное развитие родителя, поэтому говорят, что здоровые отношения внутри семьи требуют здоровых мамы и папы.

«Мама и папа — это члены, равноправные партнеры одной команды под названием «семья». Все семьи разные, но во главе угла должны стоять здоровье и безопасность детей. Семья — это живая система, это уважение, любовь, забота о каждом без исключений. Родителям необходимо уметь договариваться между собой и не пускать что-то на самотек. Причем, правила в семье могут меняться», — отметила эксперт.

По ее словам, паттерны и травмирующий опыт родителей передается детям, поэтому есть негласное правило, что мужчина и женщина, когда создают семью, обнуляют свою историю.

«Травма — это осьминог, который ползет по семье, то есть передается. Стереотипы поведения, реакции на конфликты, на испытания, на сложные ситуации прививаются из той семьи, в которой мы выросли. Поэтому мужчина и женщина должны как бы обнулить свою историю. Они являются началом новой семьи, и хорошо, если они пропишут какие-то условные правила, но, конечно, будут компромиссы всегда», — объяснила психолог.

Она подчеркнула, что основа семьи — мир, вопреки всем ссорам и недомолвкам.

«Не бывает идеальных семей. Любовь — это не дар, это не какое-то состояние перманентное, это большой труд», — заключила Тур.

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В центре Петербурга обновят старые школы
15 мая 2025, 12:17

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и правительство города уделяет много внимания подрастающему поколению. Об этом заявил член Комиссии по образованию, науке, цифровизации и технологическому развитию Общественной палаты Санкт-Петербурга, директор лицея №369 Красносельского района Константин Тхостов.
«Петербургские власти ликвидировали ужасающий дефицит школ и детских садов, а сегодня губернатор объявил о следующем логичном шаге — обновлении старых школ в центре города. Там действительно много образовательных учреждений, построенных в 60-70-е годы, они давно отслужили свой срок», — приводит слова Тхостова «Петербургский дневник».

При этом он добавил, что эти здания планируется сохранить для будущих поколений.

Тхостов также отметил, что образовательные объекты в Петербурге строятся вместе с жильем, а не после окончания строительства домов.

Тем временем в Кемеровской области планируют реорганизацию школы в деревне Дмитриевка Чебулинского муниципального округа, пишет «Сiбдепо».

В Минобразования Кузбасса пояснили, что там обучаются 69 детей и работают 10 педагогов.

«Дмитриевская школа реорганизуется путем присоединения к Алчедатской школе. У двух образовательных организаций будет один директор, изменений в педагогическом составе не предвидится. Поменяется только юридическое лицо, ни о какой ликвидации речи не идет», — пояснили в ведомстве.

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#дефицит
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Экономист раскрыл секрет экономии на путешествиях
Ракша: для экономии на путешествиях нужно покупать путевку за год
15 мая 2025, 12:11

Фото: istockphoto/Diy13

Сэкономить на путешествии можно, купив путевку за год до предполагаемой поездки. Об этом порталу «Татар-информ» заявил экономист Денис Ракша. По его словам, таким образом траты на путешествия уменьшают во всем мире.
«Дело в том, что раз в год проходят все крупные мировые туристические выставки. И на этих мероприятиях распродаются целыми лотами, например, места в гостиницах, билеты на самолет. Распродажа идет не среди конечных покупателей, а среди туроператоров, но дальше эти туроператоры продают те же туры конечному покупателю, который приобретает их заранее. И те, кто продает эти услуги, как бы получают от путешественника некую предоплату. Стоимость денег у туроператоров в этом случае сильно падает, и они могут предоставить большие скидки», — пояснил собеседник.
Ракша добавил, что покупка «горящих» билетов тоже экономит средства, но этот способ подходит тем туристам, которым без разницы, куда и каким образом путешествовать. Обозреватели напомнили, что благодаря новым зарубежным авиарейсам, из столицы Татарстана можно полететь на китайский остров Санью и Нячанг во Вьетнаме.

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День Мавры Рассадницы 16 мая: как супругам избежать раздора в семье, народные приметы
15 мая 2025, 12:07

Фото: istockphoto / Rymasheuskaya Volha

Каждый год 16 мая православные верующие вспоминают святых мучеников Тимофея и Мавру, супругов, принявших мученическую смерть за веру во Христа в эпоху гонений при императоре Диоклетиане. В 2025 году этот день выпадает на пятницу.
На Руси память святых совпала с народным праздником — Маврой Рассадницей, который был тесно связан с сельскохозяйственными традициями.История мучеников Тимофея и Мавры. Что можно и нельзя делать 16 мая, расскажет «Радио 1».

История мучеников Тимофея и Мавры


Святые Тимофей и Мавра жили на рубеже III–IV веков в египетских Фивах. Супруги поженились совсем молодыми, но браку их было суждено продлиться всего 20 дней. Тимофей был сыном священника и служил чтецом в церкви, также хранил и переписывал священные книги. В это время в Римской империи началась новая волна гонений на христиан: Диоклетиан повелел уничтожать христианские храмы и священные тексты, а отказавшихся поклоняться языческим богам — казнить.

Тимофея схватили после доноса. Его пытались заставить отречься от веры и выдать книги, но он отказался. Тогда вестники власти отправились за его молодой женой — надеясь, что она убедит мужа подчиниться. Однако Мавра не только не склонила Тимофея к отступничеству, но и сама объявила себя христианкой.

Супругов подвергли жестоким пыткам, а затем распяли. Девять дней они провели на крестах, молясь и укрепляя друг друга, пока не скончались. Верующие тайно похоронили их тела, и на месте погребения позже происходили чудесные исцеления.

Народный праздник Мавра Рассадница


На Руси день памяти святых Мавры и Тимофея был особенно почитаем в деревнях. 16 мая считалось лучшим временем для посадки капусты — одного из важнейших продуктов в крестьянском рационе.

Согласно традиции, сажать капусту в этот день могли только женщины — верили, что мужская рука принесёт беду урожаю. Перед посадкой обязательно читали молитвы и окропляли грядки святой водой, чтобы защититься от засух и вредителей.

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Ещё одно поверье запрещало есть хлеб возле огорода — якобы это может привлечь кур, которые склюют семена.

Почему праздник называли «Мавра Зеленые щи»


Другим названием дня было — «Мавра Зеленые щи». Оно связано с тем, что к середине мая у людей заканчивались запасы квашеной капусты, и в ходу снова становились весенние травы: крапива, щавель, лебеда. Из них варили первые летние щи.

Крапиву собирали не только для супов: её использовали и в обрядовых целях. По традиции, домочадцев слегка хлестали крапивой — чтобы прогнать болезни и укрепить здоровье.

Что можно делать 16 мая


Считается, что 16 мая — идеальное время для старта активных огородных работ. На Руси в этот день, если позволяла погода, крестьяне массово выходили в огороды: высаживали капустную рассаду, сеяли овощи, ухаживали за всходами и рыхлили грядки. По народному поверью, всё, что посажено на Мавру, принесёт обильный урожай — особенно если утро выдалось тёплым и покрытым росой. Однако к работе в огороде в этот день допускались исключительно женщины. Существовало твёрдое убеждение, что если к посадкам 16 мая прикоснётся мужчина — урожая не жди.

Фото: istockphoto / Milan Krasula

Для защиты молодых растений от вредителей — тли, гусениц и прочей напасти — новосаженные грядки окропляли святой водой. Это должно было уберечь будущий урожай от болезней и бед.

Особое значение в народных приметах этого дня отводилось одежде. Цвет, который «заряжает» на успех 16 мая — жёлтый. Его связывали с солнцем, теплом и светлой энергией. Чтобы день прошёл легко, в одежде старались использовать хотя бы один элемент этого оттенка — будь то платок, пояс или вышивка.

Что нельзя делать 16 мая


В народной традиции этот день считался семейным. Супругам рекомендовалось избегать ссор и выяснений отношений — считалось, что раздор в этот день может затянуться надолго. Также не рекомендовалось заниматься ремонтом или перестановками в доме: любые изменения могли обернуться неудачами.

Отдельное внимание уделяли молоку — его не проливали и не оставляли зря, чтобы не навлечь бед. Также не дарили и не покупали носовые платки, опасаясь болезней и ссор. А вот влюблённым советовали не строить далеко идущих планов: мол, задуманное на этот день может не сбыться.

Народные приметы на Мавру Рассадницу


Народ внимательно следил за природными знаками. Так, если накануне праздника начинали петь соловьи — заморозков больше не ждали. А вот цветущая черемуха обещала похолодание.Утренняя роса предвещала хороший урожай огурцов. А если дуб раньше ясеня распускал листву — лето сулило быть засушливым.

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