Некоторым россиянам рекомендовали отказаться от красной икры в праздники

02 января 2026, 15:09

Врач Демидик: Красную икру нельзя беременным и людям с заболеваниями сердца

Фото: iStock/buradaki

Россиянам с заболеваниями сердца, почек, а также беременным и детям стоит отказаться от красной игры в новогодние праздники. Об этом предупредил в разговоре с «Лентой.ру» врач-терапевт, главный врач клиники «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик.