Некоторым россиянам рекомендовали отказаться от красной икры в праздники
Россиянам с заболеваниями сердца, почек, а также беременным и детям стоит отказаться от красной игры в новогодние праздники. Об этом предупредил в разговоре с «Лентой.ру» врач-терапевт, главный врач клиники «Стратегия здоровья» Дмитрий Демидик.
Врач предупредил, что употребление икры может увеличить нагрузку на сердце, особенно в сочетании с алкоголем. Людям с болезнями почек, хронической почечной недостаточностью или склонностью к отекам следует избегать икры даже в небольших количествах. Высокое содержание соли в продукте задерживает жидкость, что может привести к отекам и повышению артериального давления.
Демидик отметил, что у пациентов с подагрическим артритом икра может вызвать обострение в течение 1–2 суток. Он также рекомендовал воздержаться от этого деликатеса беременным и детям до трех лет из-за высокого содержания соли, возможного низкого качества продукта и риска аллергических реакций.
При обострениях заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как хронический гастрит, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, хронический холецистит и панкреатит, икра противопоказана. Она стимулирует выработку желудочного сока, что может вызвать изжогу и тошноту, объяснил специалист. Здоровым людям рекомендуется употреблять не более одной столовой ложки красной икры до трех раз в неделю. Идеальное время для этого — утро, но не перед сном.
Читайте также: