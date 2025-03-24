Мощный пожар на автостоянке в Приморье спалил не менее 30 машин

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Крупный пожар уничтожил не менее 30 автомобилей на автостоянке в Приморье, Владивосток. Горящие машины были сняты на видео очевидцами, клип с комментариями шокированной местной жительницы выложили в Telegram-канале Mash.
«У нас тут уже вся стоянка горит. Ой, уже в окно нам стреляет», — говорит женщина, когда на фоне раздаются глухие звуки, перебивающие ее речь.Возгорание, начавшееся около полутора часов назад на улице Надибаидзе, оперативно ликвидировали сотрудники МЧС. Официальные причины огня пока не установлены.
«Не прошло и получаса, приехали пожарные. Начинают тушить. Быстро, конечно, они у нас тут работают, но полстоянки уже сгорело машин. Ужас», — сказала местная жительница.Ранее сообщалось, что в канализационной трубе в подмосковной Коломне нашли тело новорожденного ребенка. Тело новорожденной девочки обнаружил слесарь в одной из труб во время прочистки канализации в подвале жилого многоквартирного дома.
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Мария Моисеева