«Дети со мной»: Пинчук сходила к психологу, встретилась с Чобаняном на тему развода и выставила квартиру на продажу

Профессиональная карьера Александра Цекало разнообразна и успешна: он и продюсер, и актер, и певец, и телеведущий. Его личная жизнь не менее интересна и насыщенна. Шоумен несколько раз женился и развелся. 22 марта Александр отмечает свой 64-й день рождения. Четыре брака Цекало и его карьера — в материале «Радио 1».