«Дети со мной»: Пинчук сходила к психологу, встретилась с Чобаняном на тему развода и выставила квартиру на продажу

Ирина Пинчук (Фото: Instagram* @pinchuk_official)
Ирина Пинчук решила положить конец браку с Араем Чобаняном и начать «новый этап в жизни». После новостей о его изменах она пережила сильный стресс. Значительно похудела, сходила к психологу на прием, а затем объявила о решении продать старую квартиру и перебраться в новое житье.
Все началось, когда Ирина узнала об интимной переписке мужа с девушкой из Ростова. Новость обрушилась на нее как гром среди ясного неба — несколько дней она не могла остановить слезы, переживала. Вскоре стало известно о планах на развод. Однако затем Пинчук успокоилась и объяснила, что ее суждения могли быть поспешными.
Объявив, что у нее все нормально и она сможет справиться с ситуацией, Ирина отправилась на Мальдивы в надежде успокоить нервы. Она сообщила, что «расследование» по ситуации с «изменой» идет активное.
На островах Ирина наконец-то отпустила боль.
Отдых вернул ей силы, позволил сформировать четкий план действий. Развод — правильный шаг.
Однако стресс не прошел бесследно — блогер похудела. Ирина призналась, что из-за потери веса некоторая одежда стала висеть на ней мешком. За время «эмоциональных качелей» у нее была терапия с психологом, поход к психиатру, даже прием у психокинезиолога.
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Объявив, что у нее все нормально и она сможет справиться с ситуацией, Ирина отправилась на Мальдивы в надежде успокоить нервы. Она сообщила, что «расследование» по ситуации с «изменой» идет активное.
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На островах Ирина наконец-то отпустила боль.
«Я не могла находиться дома и вечно прокручивать все негативное в голове, сложно было быть в ресурсе и не показывать детям свои переживания. (...) Мы едем на яхте, я кручу свои мысли, а внутри — ничего. Произошел тот самый щелчок, про который многие рассказывают», — делилась Пинчук.
Ирина Пинчук с детьми (Фото: Instagram* * @pinchuk_official)
Отдых вернул ей силы, позволил сформировать четкий план действий. Развод — правильный шаг.
«Кто-то скажет, что из-за такого не расстаются, для кого-то это не повод. Для меня это огромный повод. Я не потерплю к себе подобного отношения и никогда не закрою на это глаза. Я знаю, чего достойна, и уж точно выше этого», — передает слова Ирины «StarHit».Пара обсудила все мирно: дети останутся с мамой, но отец сможет с ними общаться.
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Однако стресс не прошел бесследно — блогер похудела. Ирина призналась, что из-за потери веса некоторая одежда стала висеть на ней мешком. За время «эмоциональных качелей» у нее была терапия с психологом, поход к психиатру, даже прием у психокинезиолога.
«Неделю назад мы встретились с Араем и поговорили. Расходимся нормально, дети со мной. Как с первого дня нашего разъезда было, так и остается — я только за общение детей и отца. Наши выяснения — это наше, не их. Живём сейчас каждый своей жизнью», — поделилась блогер в соцсетях поздно вечером 22 марта.Квартиру, где она жила с семьей, Пинчук решила продать. В соцсетях она сообщила, что переезжает с детьми и няней в новое жилье.
«Завтра еду заключать договор и на следующей неделе случится переезд. А эту квартиру буду выставлять на продажу», — поделилась Ирина.Читайте также:
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Мария Моисеева