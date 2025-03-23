Поспешный брак, тайное венчание и жизнь за пределами России: как сейчас живет звезда «Жуков» Екатерина Стулова?

Екатерина Стулова (Фото: Instagram*@katerina_stulova)
Российская актриса театра и кино Екатерина Стулова воплотила на экране образы, которые покорили сердца зрителей. Её героини Ирина из сериала «Жуки» и Наталья из сериала «Инспектор Гаврилов» стали настоящими любимицами публики.
Сегодня, 23 марта, у актрисы день рождения, ей исполняется 48 лет. Среди своих сверстниц она, безусловно, выделяется красотой и обаянием. Подробнее о личной и творческой жизни звезды читайте в материале «Радио 1».
Екатерина Стулова (Фото: Instagram*@katerina_stulova)
Екатерина Стулова родилась 23 марта 1977 года в городе Лобня, расположенном недалеко от Москвы. Родители были обычными людьми: мама — повар детского сада, а папа — энергетик. Девочка росла энергичной и жизнерадостной. На вопросы, кем бы она хотела стать, юная Катя всегда отвечала по-разному. Среди ответов были профессии каскадера, стюардессы, танцовщицы и даже модели. В последствии все мечты привели Стулову к профессии актрисы.
Сразу после школы юной Екатерине не получилось попасть в театральный ВУЗ, и свободный год будущая актриса занималась на подготовительных курсах в Школе-студии МХАТ.
После подготовки Стулова стала студенткой ГИТИСа на курс Андрея Гончарова. Там же состоялась судьбоносная встреча с будущим супругом Максимом Лагашкиным.
Екатерина Стулова и Максим Лагашкин с сыновьями Савой и Лукой (Фото: Instagram*@katerina_stulova)
Молодые актеры впервые увидели друг друга еще на вступительных экзаменах. По счастливому случаю взяли обоих, и совместное обучение переросло в роман. Студенты некоторое время скрывали свои отношения, а через несколько месяцев тайно обвенчались. Официально свои отношения пара оформила значительно позже.
Несмотря на поспешность решения быть вместе, актеры живут в счастливом браке уже почти 30 лет. У Екатерины Стуловой и Максима Лагашкина двое сыновей: Савва, родившийся в 1999 году, и Лука, появившийся на свет в 2013 году.
Муж и жена нередко трудятся бок о бок, но, по их заверениям, в их семье нет места для подозрений и недоверия. Более того, на работе они остаются исключительно коллегами.
После рождения второго сына пара решила перебраться жить в Испанию. В переезде не было политического контекста, просто, по словам актрисы, хотелось сменить обстановку. Порядка трех лет семья прожила за границей, постоянно летая на кастинги и съемки в Россию.
Екатерина Стулова и Максим Лагашкин (Фото: Instagram*@katerina_stulova)
По возвращении супругов их ждала большая работа над сериалом «Жуки».
Екатерина Стулова (Фото: Instagram*@katerina_stulova)
Фильмография Екатерины Стуловой сейчас насчитывает более 80 работ, из которых в 20 картинах она сыграла совместно с супругом. В настоящее время Екатерина Стулова продолжает активно сниматься. В 2024 году на экраны вышли ленты с участием актрисы: «Бедные смеются, богатые плачут», «Новые Жуки», «Трасса».
Старший сын актрисы Савва уже совсем большой, ему уже более 25 лет, и он пошел по стопам родителей и выбрал актерскую профессию. Савва Лагашкин уже много лет живет в Англии и изучает актерское мастерство в лондонском университете. Несколько лет назад Савва вступил в брак, но подробности о своей избраннице — её имя, возраст и род занятий — он предпочитает не раскрывать.
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Ранние годы
Екатерина Стулова (Фото: Instagram*@katerina_stulova)
Екатерина Стулова родилась 23 марта 1977 года в городе Лобня, расположенном недалеко от Москвы. Родители были обычными людьми: мама — повар детского сада, а папа — энергетик. Девочка росла энергичной и жизнерадостной. На вопросы, кем бы она хотела стать, юная Катя всегда отвечала по-разному. Среди ответов были профессии каскадера, стюардессы, танцовщицы и даже модели. В последствии все мечты привели Стулову к профессии актрисы.
Сразу после школы юной Екатерине не получилось попасть в театральный ВУЗ, и свободный год будущая актриса занималась на подготовительных курсах в Школе-студии МХАТ.
После подготовки Стулова стала студенткой ГИТИСа на курс Андрея Гончарова. Там же состоялась судьбоносная встреча с будущим супругом Максимом Лагашкиным.
Личная жизнь
Екатерина Стулова и Максим Лагашкин с сыновьями Савой и Лукой (Фото: Instagram*@katerina_stulova)
Молодые актеры впервые увидели друг друга еще на вступительных экзаменах. По счастливому случаю взяли обоих, и совместное обучение переросло в роман. Студенты некоторое время скрывали свои отношения, а через несколько месяцев тайно обвенчались. Официально свои отношения пара оформила значительно позже.
«Нас сначала не хотели венчать, потому что не было штампа в паспорте, это была проблема. Мы объездили несколько разных храмов, и в одном, на Никитских воротах, нам разрешили. А штамп поставили, уже когда родился Савва. Ему было года три, и нужно было куда-то выезжать, то есть чисто из-за документов. Заскочили на «Речном вокзале» в загс и буквально за 15 минут расписались», — цитирует слова актрисы ok-magazine.ru.
Несмотря на поспешность решения быть вместе, актеры живут в счастливом браке уже почти 30 лет. У Екатерины Стуловой и Максима Лагашкина двое сыновей: Савва, родившийся в 1999 году, и Лука, появившийся на свет в 2013 году.
Муж и жена нередко трудятся бок о бок, но, по их заверениям, в их семье нет места для подозрений и недоверия. Более того, на работе они остаются исключительно коллегами.
Жизнь за границей
После рождения второго сына пара решила перебраться жить в Испанию. В переезде не было политического контекста, просто, по словам актрисы, хотелось сменить обстановку. Порядка трех лет семья прожила за границей, постоянно летая на кастинги и съемки в Россию.
«Вначале думали, что мы сможем жить там и работать здесь, была такая мечта. Но это оказалось очень тяжело. Я ездила периодически на пробы, Максим — на съемки, все это, конечно, было очень дорого и не очень удобно, и в какой-то момент мы поняли, что пора возвращаться. Что жизнь наша здесь, родители здесь, друзья, все здесь. И работа тоже здесь. А для нас обоих очень важно работать, мы любим свою профессию, нам важно быть востребованными. Но там было хорошее время — Савва пошел в школу, выучил язык, Лука надышался морским воздухом», — делилась Стулова в интервью изданию ok-magazine.ru.
Екатерина Стулова и Максим Лагашкин (Фото: Instagram*@katerina_stulova)
По возвращении супругов их ждала большая работа над сериалом «Жуки».
«Это проект, который продвинул нас вперед. Там были пробы длиною практически в год. Потом мы сняли пилот и еще через год — первый сезон. И всё это сделано очень талантливо, там работают невероятно творческие люди, которые любят своих артистов, слышат их. Причем первой утвердили меня, и Максим дико переживал, потому что нам обоим очень хотелось туда попасть. Мы в то время как раз только вернулись из Испании, после моего декрета, работы было немного. Мы в какой-то степени начали с чистого листа. Когда ты определенное время находишься вне профессии, тебя быстро забывают. И вдруг после нашего возвращения посыпались разные предложения», — вспоминает Екатерина.
Актриса сейчас
Екатерина Стулова (Фото: Instagram*@katerina_stulova)
Фильмография Екатерины Стуловой сейчас насчитывает более 80 работ, из которых в 20 картинах она сыграла совместно с супругом. В настоящее время Екатерина Стулова продолжает активно сниматься. В 2024 году на экраны вышли ленты с участием актрисы: «Бедные смеются, богатые плачут», «Новые Жуки», «Трасса».
Старший сын актрисы Савва уже совсем большой, ему уже более 25 лет, и он пошел по стопам родителей и выбрал актерскую профессию. Савва Лагашкин уже много лет живет в Англии и изучает актерское мастерство в лондонском университете. Несколько лет назад Савва вступил в брак, но подробности о своей избраннице — её имя, возраст и род занятий — он предпочитает не раскрывать.
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Елена Генералова