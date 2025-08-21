В Союзе торговых центров высказались о возвращении IKEA в Россию
Шведско-нидерландская сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA не собирается возвращаться на российский рынок в течение ближайших трёх лет. Об этом сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.
По его словам, владельцы торговых площадей, ранее занятых IKEA, не планируют держать их «на всякий случай» для возможного возвращения бренда. Это говорит о том, что крупные торговые центры уже переориентируются на других арендаторов.
Сеть IKEA начала свою деятельность в России в 2000 году, в течение более двух десятилетий открыв 26 магазинов, большая часть из которых располагалась в Московском регионе.
Интересно, что в апреле 2025 года компания зарегистрировала в России свой товарный знак сроком действия до 2033 года, что может свидетельствовать о намерениях сохранить права на бренд, несмотря на паузу в деятельности.
Ранее IKEA приостановила работу в России в связи с экономическими и политическими обстоятельствами, вызванными международной ситуацией. Эксперты отмечают, что в условиях продолжающейся неопределённости возвращение международного ритейлера на российский рынок остаётся под большим вопросом.
