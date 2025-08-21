В Союзе торговых центров высказались о возвращении IKEA в Россию

21 августа 2025, 17:48

Шакиров: сеть IKEA не вернётся в Россию в ближайшие три года

Фото: iStock/blinow61

Шведско-нидерландская сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA не собирается возвращаться на российский рынок в течение ближайших трёх лет. Об этом сообщил президент Союза торговых центров Булат Шакиров.