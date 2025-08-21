В России объяснили разницу между откатом и взяткой

21 августа 2025, 16:46

РАПСИ: Верховный суд России объяснил разницу между откатом и взяткой

Фото: istockphoto/Zolnierek

Верховный суд России разъяснил различие между взяткой и откатом, что влияет на правовую квалификацию и меру наказания по коррупционным делам, сообщает РАПСИ.