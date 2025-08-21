В России объяснили разницу между откатом и взяткой
Верховный суд России разъяснил различие между взяткой и откатом, что влияет на правовую квалификацию и меру наказания по коррупционным делам, сообщает РАПСИ.
Коллегия пересмотрела дело башкирского чиновника Дима Муслимова, которого ранее признали виновным в злоупотреблении полномочиями и получении 17 взяток — ему назначили 13 лет колонии, штраф 60 млн рублей и лишение звания «полковник внутренней службы». По материалам дела он заставлял подчинённых оформлять рапорты на получение выплат, из которых потом забирал большую часть.
Защита настаивала, что имели место именно откаты, а не взятки, и потому действия должны квалифицироваться только как злоупотребление полномочиями. ВС согласился с этим: взятка предполагает оказание покровительства или принятие решений в интересах дающего, тогда как в деле Муслимова выплаты носили характер откатов, обусловленных страхом подчинённых потерять работу.
Верховный суд отменил предыдущие решения и направил дело на новое апелляционное рассмотрение в суд республики.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
