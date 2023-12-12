В России не выполнили план по сборке советских самолетов

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
В 2023 году Казанский авиазавод, который производит самолет Ту-214, разработанный в Советском Союзе, сможет собрать и передать заказчику лишь один из трёх запланированных лайнеров, а эксплуатировать его начнут в 2024 году, ссылаясь на несколько источников пишет «Коммерсантъ».
Сообщается, что самолет в данный момент на стадии финальной сборки. Другие источники заверяют, что в процессе технической приемки. Также есть расхождения в сведениях о заказчике: самолёт нужен специальному летному отряду «Россия» или МЧС.
Программа развития гражданской авиаотрасли до 2030 года, которую приняли в июне 2022 года, предусматривает поставку 3 самолетов Ту-214 до конца нынешнего года, но производитель уже не успеет выполнить план.
Известно, что твердых контрактов на этот лайнер в отрасли так и не появилось. У компаний вызывают вопросы как высокий расход топлива, так и экипаж из трех человек.
По данным на конец 2023 года все пункты программы развития авиации не реализовали. На несколько лет из-за неготовности двигателя сдвинулись поставки Ил-114-300, не удалось выполнить планы производства Л-410 (вместо него РФ и Белоруссия планируют создать новый самолет), а Superjet 100 (импортозамещенная версия Sukhoi Superjet 100) пока отправлялся в воздух с российскими двигателями, хотя его поставки уже должны были стартовать. Информацию подтвердили ещё летом.
Сообщается и об отставании по срокам самолета ТВРС, а запуск МС-21 в отечественной комплектации перенесли на неопределенный срок.
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Программа развития гражданской авиаотрасли до 2030 года, которую приняли в июне 2022 года, предусматривает поставку 3 самолетов Ту-214 до конца нынешнего года, но производитель уже не успеет выполнить план.
По данным на конец 2023 года все пункты программы развития авиации не реализовали. На несколько лет из-за неготовности двигателя сдвинулись поставки Ил-114-300, не удалось выполнить планы производства Л-410 (вместо него РФ и Белоруссия планируют создать новый самолет), а Superjet 100 (импортозамещенная версия Sukhoi Superjet 100) пока отправлялся в воздух с российскими двигателями, хотя его поставки уже должны были стартовать. Информацию подтвердили ещё летом.
Сообщается и об отставании по срокам самолета ТВРС, а запуск МС-21 в отечественной комплектации перенесли на неопределенный срок.
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Мария Фирсова