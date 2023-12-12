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Балицкий: ВС России значительно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области

12 декабря 2023, 10:33
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что Вооружённые силы РФ сильно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области. Об этом Балицкий написал в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что регулярно контактирует с российскими подразделениями на запорожском направлении. По его словам, обстановка на линии боевого соприкосновения является напряженной, однако военнослужащие ВС РФ «продолжают не только удерживать оборону, но и поступательно продвигаться вперед».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства снарядов для реактивных систем залпового огня на Украине.

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#запорожская область
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Американские военные предложили Украине начать переговоры с РФ через год
12 декабря 2023, 10:54

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Некоторые военные США предложили Украине сосредоточиться на том, чтобы удержать территорий.
А к концу 2024 года сохранить возможность начать мирные переговоры с РФ, пишет газета The New York Times. 

Сообщается, что американские военные хотят, чтобы украинская сторона нарастила производство оружия в течение 2024 года. Такая стратегия, по предположениям, может создать достаточно убедительную угрозу для РФ. Таким образом Москва сможет рассмотреть вероятность участия в серьёзных переговорах в конце следующего года или в 2025 году.

Ранее на встрече с руководством оборонных компаний СГА президент Украины Владимир Зеленский сказал, что военно-промышленный комплекс Украины способен нарастить объёмы производства боеприпасов и техники. При этом уточнил, что требуется поддержка со стороны мощных американских компаний.

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Новости СВО: где активизировались ВС РФ, что намерены использовать в бою ВСУ
12 декабря 2023, 10:16

Фото: istock/dr_evil

Украинские военные сдерживают наступление ВС РФ на нескольких участках фронта, несмотря на значительные потери. Также противник стягивает резервы и готовится к новым атакам российских бойцов. Редакция «Радио 1» расскажет, где идут ожесточенные бои, и на каких направлениях возобновили наступление ВС РФ.

Под Донецком уничтожен ряд ключевых позиций ВСУ


Несколько опорных пунктов ВСУ уничтожены под Донецком. Об этом сообщил советник главы республики Ян Гагин. По его словам, речь идет о мощных позициях противника, которые располагались на нескольких участках фронта на указанном направлении.
Гагин отметил, что в результате массированной атаки, ВСУ были вынуждены отступить. В течение нескольких дней количество погибших бойцов Вооруженных сил Украины достигло нескольких десятков, заключил советник главы ДНР.

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Взрывы на Украине


Минувшей ночью в Харьковской области Украины прозвучали взрывы, передает «24 канал». Также звуки взрывов слышны в Днепропетровске. В настоящее время информации о разрушениях нет. Власти страны не комментировали произошедшее.


ВС РФ уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ под Красным Лиманом


Группировка «Центр» российских войск зафиксировала перемещение бригады противника на Краснолиманском направлении и пошла в атаку. В результате боестолкновения, более 50 бойцов ВСУ были уничтожены.  

Костромские десантники уничтожили группу ВСУ вблизи Артёмовска


Два взвода пехоты противника были уничтожены костромскими десантниками вблизи Артёмовска в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Российские военные вели огонь из САУ 2С31.

СБУ готовят провокацию с отравляющими веществами против ВС РФ


Киевские власти готовят провокацию против ВС РФ с применением отравляющих веществ. Об этом заявил руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет РИА Новости. По его словам, офис президента Украины координирует работу СБУ по подготовке к антироссийской провокации. Для осуществления операции, Киев уже закупил в Германии партию химикатов, рассказал Кириллов.  

Последние новости СВО


Российские военные возобновили наступление на Авдеевском участке фронта. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь».

Ожесточенные бои продолжаются под Бахмутом. Противник пытается сдержать наступление ВС РФ, несмотря на значительные потери.

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В Сети появилось видео дуэли танков ВСУ и ВС РФ на короткой дистанции

Ситуация на Лиманском направлении по-прежнему напряженная. ВСУ перебрасывают резервы в Макеевку с целью подготовки к возможному наступлению российских бойцов.

По информации портала, минувшей ночью ВС РФ совершили серию атак на объекты военной инфраструктуры противника, информации о разрушениях в настоящее время нет.

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#военные
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#сво
#всу
#вс рф
#сбу
#украина
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В Киеве признали, что контрнаступление не оправдало надежд
Секретарь СНБО Украины Данилов: надежды на контрнаступление ВСУ не оправдались
12 декабря 2023, 09:41

Фото: istock / Tomas Ragina

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что контрнаступление ВСУ не оправдало надежд. Об этом сообщает британская вещательная корпорация BBC.

«Надежды были, но они не оправдались», — передает слова Данилова корпорация.
Он отметил, что на сегодняшний день на фронте сложилась крайне тяжелая ситуация. Старые военные «учебники» НАТО по ведению боя не работают и их нужно отправить в архив. 

Помимо этого, Данилов назвал ошибкой Украины ее избыточный оптимизм в специальной военной операции. По словам секретаря, медленная поставка помощи Украине со стороны США нельзя назвать трагедией. Но он надеется, что страна получит хоть какое-то военное финансирование.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия представила план финансовой помощи Украине за счёт активов России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#военные
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#всу
#контрнаступление
#сво
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Боевики «Айдара»* штурмовали позиции ВСУ, приняв их за российские
12 декабря 2023, 09:09

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украинские боевики из нацбатальона «Айдар» (запрещенная в России экстремистская организация) штурмовали украинские позиции, перепутав их с российскими.
Об этом рассказал военкор RT, ссылаясь на комбата 4-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ с позывным Шустрый. Сообщается. Что ошибка произошла в районе Клещеевки в ДНР. На одном из опорных пунктов начали стрелковый бой.

Со слов комбата, пришли «айдаровцы» и начали штурм своих же. Возможно, боевики подумали, что этот «опорник» уже захватили российские войска, предполагает Шустрый.

По его словам, за два дня боев с «айдаровцами» российским бойцам удалось захватить трофеи: винтовку М4, РПГ американского производства и пистолет украинской сборки.

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*запрещенная в России экстремистская организация
#всу
#сво
#украина
#новости
#россия
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Марочко объяснил, почему в ЛНР массово выходит из строя техника
Западная техника ВСУ начала ломаться из-за ледяного дождя
12 декабря 2023, 08:20

Фото: istockphoto/Tomas Ragina

Из-за осадков в виде ледяного дождя в ЛНР массово выходит из строя западная техника и оружие ВСУ.
Об этом РИА Новости сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Он рассказал, что на орудиях, которые передал Запад ВСУ, из-за мокрого снега и дождя, перепадов температур, нередко происходят «клины», досылающие механизмы становятся неисправными. 

Западное стрелковое оружие также требует регулярного обслуживания. Обледенение бронетехники -ещё одна проблема для ВСУ, по мнению Марочко. 

Обледенение не позволяет экипажу быстро попасть внутрь и использовать машины: они примерзают к земле. Украинским военным нужно продолжительное время отогревать технику. А это приводит к демаскировке позиций, утверждает Марочко.

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В США рассказали о провале с обучением бойцов ВСУ
NYT: обучение ВСУ на американский манер не принесло результатов
12 декабря 2023, 07:47

Фото: istock / Olena_Z

Обучение бойцов ВСУ инструкторами из США, которые пытались научить солдат действовать на американский манер, как при операции в Афганистане и других странах, не принесло результатов. Об этом сообщает New York Times.

«Контрнаступление 2023 года было построено вокруг переделывания украинской армии на американский манер. По мнению критиков, именно такого подхода Соединенные Штаты придерживались во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, но в основном безуспешно», — сказано в материале издания.
Автор публикации также обратил внимание, что Вооруженные силы Украины потеряли много бойцов за период летне-осеннего наступления, а российская оборона крайне эффективна. Эксперты утверждают, что в Германии украинские бойцы отрабатывали прорыв менее защищенных участков на поле боя.

Ранее сообщалось, что Конгресс Соединенных Штатов не планирует рассматривать запрос о помощи Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#оборона
#эксперты
#обучение
#операции
#всу
#солдат
#контрнаступление
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Советник главы ДНР Гагин: Под Донецком уничтожен ряд ключевых позиций ВСУ
12 декабря 2023, 06:52

Фото: iStock/Jarmo_Piironen

Под Донецком уничтожен ряд ключевых позиций ВСУ, сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин.
«Последние несколько дней ознаменовались уничтожением сразу нескольких опорных пунктов противника. Это были мощные, ключевые позиции на нескольких участках линии боевого соприкосновения под Донецком», — отметил советник главы ДНР.

По его словам, часть украинских военнослужащих были вынуждены отступить. При этом количество погибших бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за указанный период времени насчитывает уже несколько десятков.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Харьковской области прогремели взрывы
«24 канал»: В Харьковской области прогремели взрывы
12 декабря 2023, 05:47

Фото: iStock/Andrey Orekhov

В Харьковской области Украины раздались взрывы, сообщает «24 канал».
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

«В Харьковской области раздались взрывы», — говорится в публикации.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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Группировка «Центр» уничтожила до 50 военнослужащих ВСУ под Красным Лиманом
12 декабря 2023, 05:07

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Группировка «Центр» российских войск обнаружила перемещение бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении СВО, и в боестолкновении уничтожила около 50 бойцов противника. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
Ранее в Минобороны сообщили, что артиллерийские подразделения костромских десантников ликвидировали до взвода пехоты ВСУ близ Артёмовска в Донецкой Народной Республике (ДНР). Российские бойцы вели огонь из САУ 2С31 «Вена».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#вооружённые силы рф
#всу
#сво
#украина
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