Балицкий: ВС России значительно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области

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Губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что Вооружённые силы РФ сильно продвинулись у Новопокровки в Запорожской области. Об этом Балицкий написал в своем телеграм-канале.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием по местам производства снарядов для реактивных систем залпового огня на Украине.
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