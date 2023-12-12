Американские военные предложили Украине начать переговоры с РФ через год

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Некоторые военные США предложили Украине сосредоточиться на том, чтобы удержать территорий.
А к концу 2024 года сохранить возможность начать мирные переговоры с РФ, пишет газета The New York Times.
Сообщается, что американские военные хотят, чтобы украинская сторона нарастила производство оружия в течение 2024 года. Такая стратегия, по предположениям, может создать достаточно убедительную угрозу для РФ. Таким образом Москва сможет рассмотреть вероятность участия в серьёзных переговорах в конце следующего года или в 2025 году.
Ранее на встрече с руководством оборонных компаний СГА президент Украины Владимир Зеленский сказал, что военно-промышленный комплекс Украины способен нарастить объёмы производства боеприпасов и техники. При этом уточнил, что требуется поддержка со стороны мощных американских компаний.
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Сообщается, что американские военные хотят, чтобы украинская сторона нарастила производство оружия в течение 2024 года. Такая стратегия, по предположениям, может создать достаточно убедительную угрозу для РФ. Таким образом Москва сможет рассмотреть вероятность участия в серьёзных переговорах в конце следующего года или в 2025 году.
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Мария Фирсова