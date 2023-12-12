Новости СВО: где активизировались ВС РФ, что намерены использовать в бою ВСУ

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Украинские военные сдерживают наступление ВС РФ на нескольких участках фронта, несмотря на значительные потери. Также противник стягивает резервы и готовится к новым атакам российских бойцов. Редакция «Радио 1» расскажет, где идут ожесточенные бои, и на каких направлениях возобновили наступление ВС РФ.
Под Донецком уничтожен ряд ключевых позиций ВСУ
Несколько опорных пунктов ВСУ уничтожены под Донецком. Об этом сообщил советник главы республики Ян Гагин. По его словам, речь идет о мощных позициях противника, которые располагались на нескольких участках фронта на указанном направлении.
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Взрывы на Украине
Минувшей ночью в Харьковской области Украины прозвучали взрывы, передает «24 канал». Также звуки взрывов слышны в Днепропетровске. В настоящее время информации о разрушениях нет. Власти страны не комментировали произошедшее.
ВС РФ уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ под Красным Лиманом
Группировка «Центр» российских войск зафиксировала перемещение бригады противника на Краснолиманском направлении и пошла в атаку. В результате боестолкновения, более 50 бойцов ВСУ были уничтожены.
Костромские десантники уничтожили группу ВСУ вблизи Артёмовска
Два взвода пехоты противника были уничтожены костромскими десантниками вблизи Артёмовска в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Российские военные вели огонь из САУ 2С31.
СБУ готовят провокацию с отравляющими веществами против ВС РФ
Киевские власти готовят провокацию против ВС РФ с применением отравляющих веществ. Об этом заявил руководитель войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, пишет РИА Новости. По его словам, офис президента Украины координирует работу СБУ по подготовке к антироссийской провокации. Для осуществления операции, Киев уже закупил в Германии партию химикатов, рассказал Кириллов.
Последние новости СВО
Российские военные возобновили наступление на Авдеевском участке фронта. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь».
Ожесточенные бои продолжаются под Бахмутом. Противник пытается сдержать наступление ВС РФ, несмотря на значительные потери.
В Сети появилось видео дуэли танков ВСУ и ВС РФ на короткой дистанции
Ситуация на Лиманском направлении по-прежнему напряженная. ВСУ перебрасывают резервы в Макеевку с целью подготовки к возможному наступлению российских бойцов.
По информации портала, минувшей ночью ВС РФ совершили серию атак на объекты военной инфраструктуры противника, информации о разрушениях в настоящее время нет.
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