В России хотят отказаться от входа на «Госуслуги» через СМС

05 декабря 2025, 18:16

Минцифры уберет вход на «Госуслуги» через СМС

Фото: istockphoto/Pinkypills

В Минцифры России сообщили о планах по постепенному отказу от входа на портал «Госуслуги» с использованием СМС-кодов.