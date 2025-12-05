В России хотят отказаться от входа на «Госуслуги» через СМС
В Минцифры России сообщили о планах по постепенному отказу от входа на портал «Госуслуги» с использованием СМС-кодов.
Ведомство в MAX уточнило, что решение приняли в связи с увеличением случаев мошенничества, когда пользователи непреднамеренно передают свои СМС-коды для доступа к порталу.
Министерство отметило, что такое изменение касается только мобильных устройств. Для пользователей версии на компьютере возможность авторизации через СМС останется доступной.
Для входа в мобильное приложение «Госуслуги» пользователи могут использовать несколько альтернативных методов: через мессенджер MAX, код из специального приложения или биометрические данные.
Читайте также: