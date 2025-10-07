В России объем выдачи микрозаймов вырос в четыре раза за год
В третьем квартале 2025 года объем выдачи микрозаймов в России увеличился в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом свидетельствует исследование финансового маркетплейса «Сравни».
Как передает «Газета.Ru», средняя запрашиваемая сумма займа выросла на 32% и составила 21 152 рубля. Максимальная сумма онлайн-займа достигла 100 тысяч рублей, а средний срок кредитования — 71 день. Лидерами по числу обращений за микрофинансовыми займами стали Москва и Московская область, Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области. Наименее активными регионами оказались Ненецкий и Чукотский автономные округа.
Руководитель отдела развития микрофинансовых организаций в «Сравни» Иван Щербинин отметил, что рост выдачи онлайн-займов связан с повышением доступности цифровых сервисов. Кроме того, замедление роста доходов и увеличение повседневных расходов россиян стимулируют спрос на краткосрочные микрозаймы, чаще всего не превышающие 30 тысяч рублей и предназначенные для покрытия текущих нужд.
