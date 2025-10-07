В России объем выдачи микрозаймов вырос в четыре раза за год

07 октября 2025, 10:42

Фото: iStock/alexialex

В третьем квартале 2025 года объем выдачи микрозаймов в России увеличился в четыре раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом свидетельствует исследование финансового маркетплейса «Сравни».