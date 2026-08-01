Трамп словами «можем забрать практически все» охарактеризовал сделку с Украиной по редкоземельным металлам

01 августа 2026, 00:25

Трамп заявил, что США могут забрать почти все редкоземельные металлы Украины

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в рамках договорённости с Украиной США смогут практически беспрепятственно добывать редкоземельные элементы на её территории. Слова главы государства цитирует Real America's Voice.





Лидер США подчеркнул, что земля Украины исключительно богата редкоземельными элементами. При этом действующее соглашение даёт американской стороне право в любой момент приступить к их добыче.



«У нас подписан контракт, касающийся редкоземельных элементов. Мы можем в любой момент забрать оттуда практически все, что захотим», — сказал Трамп.