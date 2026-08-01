Трамп словами «можем забрать практически все» охарактеризовал сделку с Украиной по редкоземельным металлам
Трамп заявил, что США могут забрать почти все редкоземельные металлы Украины
Американский президент Дональд Трамп заявил, что в рамках договорённости с Украиной США смогут практически беспрепятственно добывать редкоземельные элементы на её территории. Слова главы государства цитирует Real America's Voice.
Лидер США подчеркнул, что земля Украины исключительно богата редкоземельными элементами. При этом действующее соглашение даёт американской стороне право в любой момент приступить к их добыче.
«У нас подписан контракт, касающийся редкоземельных элементов. Мы можем в любой момент забрать оттуда практически все, что захотим», — сказал Трамп.Сделку, закрепляющую сотрудничество в сфере природных ресурсов, подписали 30 апреля 2025 года. Согласно документу, Соединённые Штаты получают приоритетное право на приобретение добытой на Украине продукции. Кроме того, стороны договорились учредить инвестиционный фонд — управление и финансирование будут распределены между США и Украиной в равных долях (50/50).