В России обнаружили новый вид бабочек

14 октября 2026, 08:06

В Адыгее впервые нашли редкую европейскую бабочку-листовертку

Фото: iStock/sarayut

Сотрудник кафедры зоологии Академии биологии и медицины ЮФУ Валерия Слюнькова сообщила о первой российской находке редкой бабочки Epiblema cnicicolana. Насекомое обнаружили в Адыгее, а место находки стало самой восточной точкой распространения вида в мире. Об этом пишет РИА Новости.