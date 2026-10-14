В России обнаружили новый вид бабочек
Сотрудник кафедры зоологии Академии биологии и медицины ЮФУ Валерия Слюнькова сообщила о первой российской находке редкой бабочки Epiblema cnicicolana. Насекомое обнаружили в Адыгее, а место находки стало самой восточной точкой распространения вида в мире. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее эпиблему книциколану отмечали лишь в Западной и Центральной Европе. Ученые пока не установили, жила ли бабочка на Кавказе раньше и оставалась незамеченной или расширила ареал из-за климатического сходства Адыгеи с южными европейскими регионами.
Epiblema cnicicolana относится к семейству листоверток. Размах ее крыльев достигает 14–16 миллиметров. Вид считают редким во всех известных местах обитания.
Хотя среди листоверток встречаются опасные вредители лесов и сельхозкультур, найденная бабочка не угрожает растениям. Ее гусеницы питаются блошницей дизентерийной — травянистым растением без хозяйственной ценности.
Находка поможет специалистам проследить пути расселения насекомых и оценить влияние меняющегося климата на их миграцию. Исследование провели сотрудники ЮФУ в рамках проекта по изучению листоверток Ростовской области и соседних территорий.
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