Десятки летевших в Москву самолётов перенаправили в другие города
Свыше 30 летевших в Москву самолётов развернули от столицы из-за временных ограничений
Свыше 30 самолётов, летевших в Москву, перенаправили в другие города. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее пресс-служба Росавиации объявила о временных ограничениях на приём и выпуск самолётов во всех московских аэропортах. Эти меры ввели для обеспечения безопасности полётов.
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Сильнее всего ситуация затронула Внуково: туда не смогли прибыть 19 бортов, среди них — рейсы из Шарм-эш-Шейха, Дубая, Астаны, Антальи и Сыктывкара. Эти самолёты приземлились в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Минске, Пскове и Стамбуле.
В Шереметьево не смогли прибыть 12 рейсов, включая воздушные суда, летевшие из Челябинска, Перми, Казани, Минеральных Вод и Нижнекамска. В Домодедово не приняли четыре рейса — из Калининграда, Душанбе, Баку и Хургады. Их направили в Нижний Новгород и Санкт-Петербург.
Ранее стало известно, что российским туристам начали отменять экскурсии на Бали из-за топливного кризиса на острове. Для решения этой ситуации на Бали прибыло судно с около 20 тысячами кубометров бензина. Подробности читайте в материале «Радио 1».