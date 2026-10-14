Десятки летевших в Москву самолётов перенаправили в другие города

14 октября 2026, 01:39

Свыше 30 летевших в Москву самолётов развернули от столицы из-за временных ограничений

Фото: iStock/dongfang zhao

Свыше 30 самолётов, летевших в Москву, перенаправили в другие города. Об этом сообщает ТАСС.





Ранее пресс-служба Росавиации объявила о временных ограничениях на приём и выпуск самолётов во всех московских аэропортах. Эти меры ввели для обеспечения безопасности полётов.



