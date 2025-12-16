Достижения.рф

Верховный суд отправил дело о выселении Ларисы Долиной на новое рассмотрение

Фото: iStock/Zolnierek

Верховный суд РФ направил в апелляционную инстанцию вопрос о выселении певицы Ларисы Долиной и её внучки из квартиры. Ранее суд признал Полину Лурье собственницей жилья.



Как сообщает РИА Новости, ВС отменил предыдущие судебные постановления и подтвердил право Лурье на приобретённую у Долиной квартиру. Судья отметил, что вопрос выселения требует дополнительного изучения. Необходимо установить и оценить обстоятельства, важные для правильного разрешения спора.

Теперь дело будет рассматривать апелляционная инстанция, где уточнят детали проживания певицы и её внучки.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0