Верховный суд отправил дело о выселении Ларисы Долиной на новое рассмотрение
Верховный суд РФ направил в апелляционную инстанцию вопрос о выселении певицы Ларисы Долиной и её внучки из квартиры. Ранее суд признал Полину Лурье собственницей жилья.
Как сообщает РИА Новости, ВС отменил предыдущие судебные постановления и подтвердил право Лурье на приобретённую у Долиной квартиру. Судья отметил, что вопрос выселения требует дополнительного изучения. Необходимо установить и оценить обстоятельства, важные для правильного разрешения спора.
Теперь дело будет рассматривать апелляционная инстанция, где уточнят детали проживания певицы и её внучки.
Читайте также: