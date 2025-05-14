Полуфинал проекта «Театральный поединок. Школьная лига» проведут в Реутове

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Полуфинал молодёжного проекта «Театральный поединок. Школьная лига» состоится 17 мая в Реутове. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В полуфинале сойдутся 10 школьных театральных команд, которые приезжали на театральные поединки на основном этапе проекта. По результатам рейтинга активности были выбраны лучшие коллективы. Список полуфиналистов можно посмотреть по ссылке. Командам предстоит принять участие в поединке за выход в финал второго сезона проекта после индивидуального мастер-класса», – рассказали в министерстве.Каждый житель Подмосковья может поддержать участников и поболеть за любимую команду. Для предварительной регистрации зрителям необходимо пройти по ссылке.
Полуфинальная встреча начнётся в 15:00 по адресу: город Реутов, Юбилейный проспект, 62 (школа №10).
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Лора Луганская