Суд вынес приговор абхазскому вору в законе Квициани*
Санкт‑Петербургский городской суд огласил приговор гражданину Республики Абхазия Денису Квициани*, сообщили в городской прокуратуре «Ленте.ру».
Суд признал его виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии, а также в вымогательстве, организации экстремистской организации и её финансировании. Квициани* приговорён к 11 годам и 5 дням лишения свободы в колонии строгого режима.
По данным СМИ, вор в законе, известный также как Денис Сван или Денис Абхаз, три года назад находился в СИЗО «Кресты» по делу о вымогательстве, где другой «королевский» авторитет — Давид Герлиани — назначил его смотрящим. «Интерфакс» отмечал, что его «введением в положение» занимался вор в законе Чачибай (Дато Сван).
Суд установил, что с 2019 по 2022 год Квициани* находился в разных следственных изоляторах и создавал там ячейки движения АУЕ**. Он, по версии следствия, пополнял общак, распространял воровские порядки среди заключённых и вымогал у одного из них 750 тысяч рублей.
*Включён в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга
**Движение признано в РФ экстремистским и запрещено
