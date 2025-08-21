Суд вынес приговор абхазскому вору в законе Квициани*

21 августа 2025, 13:56

Вора в законе Дениса Квициани* приговорили к 11 годам колонии в Петербурге

Фото: istockphoto/AMilkin

Санкт‑Петербургский городской суд огласил приговор гражданину Республики Абхазия Денису Квициани*, сообщили в городской прокуратуре «Ленте.ру».