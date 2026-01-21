«Очистка»: В Госдуме раскрыли, какие ограничительные меры могут ждать Telegram
Депутат Свинцов: анонимность в Telegram может быть ограничена в ближайшее время
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что анонимные каналы в Telegram могут заблокировать в ближайшие три-четыре месяца. По его оценке, такие аккаунты стали источником опасного и противозаконного контента.
В беседе с «NEWS.ru» Свинцов уточнил, что блокировка, по его мнению, должна затронуть все анонимные каналы мессенджера.
«Я считаю, что это недопустимо, когда Telegram-канал имеет аудиторию от 100 до 500 млн подписчиков. Это абсолютно недопустимо и сопоставимо со СМИ, которые имеют не только юридическое лицо, но и подчиняются закону о СМИ», — подчеркнул депутат.Кроме того, парламентарий высказался за отказ от анонимности на всех социальных платформах. По его словам, анонимность наносит вред государству, и регулирование необходимо, в первую очередь, для Telegram, а затем для таких платформ, как «Одноклассники», «ВКонтакте» и других.
