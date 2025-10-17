В России объявили даты проведения IX Кубка CTF в 2025 году
С 1 ноября по 7 декабря 2025 года пройдёт IX Кубок CTF России — крупный турнир по информационной безопасности. Соревнование выявит талантливых студентов, школьников и молодых специалистов, а также повысит их знания и навыки в этой области.
К участию приглашают команды студентов, школьников и молодых специалистов до 27 лет. Все команды должны пройти онлайн-отбор. По его итогам определят 30 финалистов для очного этапа в Москве.
График турнира:
1. Отбор (онлайн): 2 ноября 12:00 — 3 ноября 12:00.
2. Финал (школьные команды): 5 декабря, 10:00-18:00.
3. Полуфинал (академические и смешанные команды): 6 декабря, 10:00-18:00.
4. Финал (академические и смешанные команды): 7 декабря, 10:00-18:00.
5. Подведение итогов: 7 декабря, 18:00-19:00.
Регистрация открыта до 1 ноября 2025 года на сайте ctfcup.ru/registration. Призовой фонд составляет 750 000 рублей. Победители получат кубки, дипломы и подарки от партнёров. Педагогов и кураторов победителей наградят благодарственными письмами.
