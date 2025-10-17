В России объявили даты проведения IX Кубка CTF в 2025 году

17 октября 2025, 11:42

Фото: Istock/whyframestudio

С 1 ноября по 7 декабря 2025 года пройдёт IX Кубок CTF России — крупный турнир по информационной безопасности. Соревнование выявит талантливых студентов, школьников и молодых специалистов, а также повысит их знания и навыки в этой области.