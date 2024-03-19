Радио1
Главная / Новости / Общество/ В России объявили о списке запрещенных для мужчин профессий

В России объявили о списке запрещенных для мужчин профессий

Доцент Хан: Список запрещенных мужчинам профессий могут создать в России
19 марта 2024, 23:38
Фото: iStock/Wasan Tita

Фото: iStock/Wasan Tita

В России могут подготовить список запрещенных профессий для мужчин, сообщила РИА Новости эксперт федеральных, региональных и сетевых проектов ИУРР РАНХиГС доцент Нинель Хан.
По словам Хан, запреты на определенные профессии для женщин ни к чему не приведут, так как объективно существуют гендерные различия, кроме того, появятся запрещенные профессии для мужчин.

«Человечеству для сохранения себя как биологического вида требуется здоровье физическое и психическое, поэтому запреты должны быть», – заявляет эксперт.


Хан считает, что на нынешнем уровне развития науки запреты сохранятся, потому что защита здоровья населения всегда была государственной задачей в России. Поэтому количество профессий, которые попадут под запрет, будет расти по мере научных открытий, доказывающих степень их влияния на организм.

Ранее аналитики «Авито Работа» выяснили, в какое время россияне наиболее продуктивны.

Читайте также:

Более 20 производителей представляют Подмосковье на выставке продуктов Food Expo

В подмосковном бюджете заложено 3 млн рублей на компенсацию полиса ОСАГО льготникам

МОК запретил россиянам участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже
#работа
#профессии
#запрет
#женщины
#наука
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Курске произошли перебои с электроснабжением
Губернатор Курской области сообщил о перебоях с электроснабжением в Курске
20 марта 2024, 00:16

Фото: iStock/ TebNad

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале о временных перебоях с электроснабжением Курске.
«Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — написал губернатор.

Он рассказал, что службы приступили к ликвидации последствий.

Вечером 19 марта Старовойт сообщил, что в Курской области объявлена ракетная опасность. Позже стало известно, что в небе над регионом работает ПВО.

Обстрелу подвергся поселок Теткино Глушковского района, в результате атаки в трех домовладениях повреждены окна, фасады и заборы. О пострадавших не сообщалось.

Читайте также:

В Курской области объявлена ракетная опасность

В Курске обломки БПЛА повредили поликлинику

Росгвардейцы вступили в бой с украинскими диверсантами в Курской области
#губернатор
#вред
#бпла
#опасность
#telegram
#рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковном бюджете заложено 3 млн рублей на компенсацию полиса ОСАГО льготникам
19 марта 2024, 22:30

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Подмосковные льготники получили более 1 млн рублей на компенсацию стоимости полиса ОСАГО. Такие данные привела министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«Льготники Московской области могут получить до 50% компенсации за полис. В первую очередь такая мера поддержки предусмотрена для инвалидов и родителей детей-инвалидов. Благодаря этой мере семья экономит в среднем 5 тыс. рублей. В этом году в бюджете региона на такую услугу предусмотрено порядка 3 млн рублей», – рассказала Болатаева.
Как уточнили в Минсоцразвития региона, компенсация предоставляется автоматически по данным, полученным из федерального реестра инвалидов. Услуга рассчитана на тех, кто имеет право приобрести автомобиль по индивидуальной программе реабилитации.

С заявлением обращаться не нужно. В личный кабинет льготника направляется предзаполненное заявление. Остаётся только проверить данные и прикрепить оплаченный полис.

Читайте также:

Более 700 жителей Подмосковья с инвалидностью получили в 2023 году компенсацию ОСАГО

Эксперт рассказал, для кого будет полезен однодневный ОСАГО

Водители получили право оформлять «короткий» полис ОСАГО
#полис
#осаго
#льготники
#компенсация
#бюджет
#минсоцразвития мо
#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье запустили электронный перечень особо ценных сельхозугодий
19 марта 2024, 22:06

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На геопортале Подмосковья заработал новый электронный сервис, благодаря которому можно узнать об отнесении земельного участка сельхозназначения к особо ценным сельскохозяйственным угодьям по кадастровому номеру. Об этом рассказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Министерство запустило подобный сервис впервые. Он позволяет получать информацию в режиме онлайн. Теперь стало возможно в автоматическом режиме отслеживать изменения по кадастровому номеру», – пояснил Мурашов.
Перечень доступен по ссылке.

На портале можно найти информацию о наличии превышения среднерайонного уровня кадастровой стоимости, пересечении с мелиорируемыми землями. Каждый желающий может ознакомиться с порядком действий, если он не согласен с отнесением земельного участка к особо ценным угодьям.

Читайте также:

Завод по переработке рыбы в Истре запустили на полную мощность

Ферме в Серпухове передали 12 га на развитие хозяйства

Сеть «Сыроварня» открыла новый ресторан в Новоивановском
#владислав мурашов
#сельское хозяйство
#земля
#цифровизация
#московская область
#минсельхозпрод мо
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин предложил провести юбилейный саммит ЕАЭС 8 мая в Москве
19 марта 2024, 22:05

Фото: сайт Кремля

Юбилейный, десятый саммит Евразийского экономического союза (ЕАЭС) проведут в Москве. С этим предложением выступил президент России Владимир Путин на заседании Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе, пишет ТАСС.
Президент поделился мнением, что мероприятие откроет новое десятилетие тесной и плодотворной общей работы по углублению интеграции внутри «пятерки» стран, которые участвуют в ЕАЭС.

«Хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех действующих членов коллегии, судей и особенно председателя коллегии Михаила Владимировича Мясниковича за весомый вклад в развитие Евразийского экономического союза», — поблагодарил Путин всех собравшихся.

Ранее Владимир Путин сообщал о пользе сотрудничества ЕАЭС и КНР. Он отметил, что проект «Один пояс — один путь» помог привлечь порядка 24 миллиардов долларов инвестиций.

Читайте также:

Путин назвал долю нацвалют в торговле внутри ЕАЭС

Путин рассказал о росте количества взаимовыгодных проектов ЕАЭС с Китаем

Пашинян заявил, что ЕАЭС не должен иметь политической повестки
#владимир путин
#саммит
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине наградили орденом нациста Ярослава Гунько
На Украине нациста Гунько наградили знаком «За заслуги перед Тернопольщиной»
19 марта 2024, 21:43

Фото: iStock/jarino47

На Украине наградили националиста Ярослава Гунько почётным знаком «За заслуги перед Тернопольщиной». Об этом следует из документа Областного совета Тернопольской области.
Отметим, что Гунько в годы Великой Отечественной войны служил в дивизии СС «Галичина». В ходе награждения его воспели за весомый личный вклад в оказание помощи украинской армии, а также за активную благотворительную и общественную деятельности.

Знак отличия был передан председателем постоянной комиссии областного совета по вопросам законности Олегом Сиротюком внучатой племяннице Гунько.

В настоящее время Гунько проживает в Канаде. Именно там в ходе выступления в парламенте ему рукоплескал лично президент Украины Владимир Зеленский. Тогда министр образования Польши привал экстрадировать Гунько из Канады, но власти страны отказались это делать.

Читайте также:

В посольстве РФ подтвердили отказ Канады выдавать эсесовца Гунько

Оттава не будет выдавать Москве эсэсовца Гунько, которому аплодировал канадский парламент

Путин заявил, что дело Гитлера до сих пор живо
#нацизм
#украина
#награда
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд снова оштрафовал «Википедию» за неудаление запрещённой информации
«Википедию» оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление запрещённой информации
19 марта 2024, 21:43

Фото: iStock/Zolnierek

«Википедию» снова оштрафовали за неудаление запрещённой в России информации.
Пресс-служба Таганского суда Москвы сообщила, что на этот раз «Википедия» была оштрафована на три миллиона рублей.

При этом не уточняется, какую именно информацию не удалили из электронной энциклопедии.

Это уже не первый штраф, который получает «Википедия», в настоящее время счёт идёт уже на десятки миллионов рублей. Как правило, речь идёт о неудалении ложных сведений об СВО, информации о запрещённых в России экстремистских организациях, а также сведениях, направленных на склонение несовершеннолетних россиян в совершению опасных для здоровья противоправных действий.

Читайте также:

«Википедию» оштрафовали за фейки о спецоперации

Мединский предложил обществу «Знание» скопировать «Википедию» для российского портала

Горелкин: В России могут заблокировать «Википедию»
#суд
#штраф
#фейки
#информация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Социальную поддержку в Подмосковье получают более 176 тыс. предпенсионеров
19 марта 2024, 21:08

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Подмосковье различные меры социальной поддержки получают более 176 тыс. граждан предпенсионного возраста. Такие данные привёл председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«Сейчас различные социальные льготы получают более 176 тыс. предпенсионеров. При этом более 6 тыс. из них являются ветеранами труда. Для граждан предпенсионного возраста в Подмосковье действуют такие меры, как бесплатный проезд на транспорте, компенсации за жилое помещение и капремонт, путёвки в санаторий, изготовление и ремонт зубных протезов и другие. Все эти меры Мособлдума продлила на 2024 год», – уточнил Голубев.
Гражданами предпенсионного возраста считаются мужчины старше 60 лет и женщины старше 55, имеющие страховой стаж для назначения страховой пенсии.

Безработному гражданину могут назначить пенсию на два года раньше пенсионного возраста. Для этого должны одновременно выполнятся следующие условия: у центра занятости нет возможности трудоустроить гражданина; у претендента на досрочную пенсию имеется страховой стаж продолжительностью не менее 25 лет для мужчин и 20 лет – для женщин; безработный набрал необходимое для назначения пенсии количество пенсионных баллов (2024 году это 28,2); безработный уволен из-за ликвидации организации, прекращения деятельности ИП, сокращения работников организации или индивидуального предпринимателя.

Читайте также:

Брынцалов: Мособлдума будет руководствоваться в работе посланием президента

Мособлдума приняла закон о ежемесячной выплате на аренду жилья для учителей

Мособлдума продлила бесплатный проезд для отдельных категорий льготников
#мособлдума
#пенсии
#андрей голубев
#депутат
#социальная поддержка
#подмосковье
#московская область
#предпенсионеры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв: Подмосковье примет более 400 детей и их родителей из Белгородской области
19 марта 2024, 20:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В подмосковных оздоровительных лагерях планируют разместить более 400 детей и их родителей из Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Все знают, что сейчас происходит в Белгороде. Мы не можем оставаться в стороне. Наша общая задача – позаботиться о детях, обо всех, кому сейчас особенно нужна наша помощь. Мы готовим детские лагеря, чтобы разместить в них 410 детей и мам с детьми-инвалидами из Белгородской области. Подмосковье с вами!», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что власти региона приняли решение вывезти порядка 9 тыс. детей в другие регионы из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Эвакуированы будут маленькие жители Белгорода, Белгородского и Грайворонского районов и Шебекинского округа.

По данным Гладкова, за неделю в результате обстрелов ВСУ в Белгородской области погибли 16 мирных жителей и ещё 98 пострадали.

Читайте также:

За неделю обстрелов в Белгородской области 16 человек погибли и 98 пострадали

Стало известно, откуда ВСУ обстреляли Белгород снарядами РСЗО Vampire

В лагере «Литвиново» бесплатно отдохнут 3 тыс. детей участников СВО
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#андрей воробьёв
#сво
#дети
#дети-инвалиды
#родители
#лагеря
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ростове-на-Дону попавшему под сокращение онкологу предложили вакансию уборщика
19 марта 2024, 20:14

Фото: iStock/firina

Врачу-онкологу, который попал под сокращение в поликлинике №14 в Ростове-на-Дону, взамен не предложили ни одной вакансии с медицинской специальностью. Об этом пишет Telegram-канал «Тютина».
О возможном сокращении онкологов канал писал еще в феврале. Тогда сообщалось, что врачам предлагают уволиться или перейти на должности по «немедицинской специальности».

Руководство организации, сообщив врачу о сокращении, предоставило взамен три возможных варианта трудоустройства. Первая вакансия — сотрудник регистратуры в поликлинике с зарплатой 30 тысяч рублей. А остальные две вакансии — уборщик производственных служебных помещений или территории вокруг поликлиники с зарплатой по 25 тысяч рублей. Врачебных должностей в этом перечне нет.

При этом в сообщениях на Telegram-канале «Тютина» обнажается серьезный дефицит врачебных кадров в медцентрах и связанные с этим проблемы. Так, в записи населения на прием к врачебным специалистам нет мест на визит к онкологам вплоть до конца апреля, а к терапевту возможно попасть не раньше 1 апреля.

Ранее сообщалось, что сотрудники скорой помощи в уральской Кушве отказались выйти на работу из-за отсутствия оплаты за стаж и дежурства. Руководство учреждения здравоохранения не принимало никаких мер по решению такой ситуации до саботажа.

Читайте также:

Подмосковный травматолог Григорьев назвал самые частые травмы от электросамокатов

Транспортный налог предложили отменить в России с 2025 года

Мособлдума изменила структуру органа ЗАГС в Подмосковье
#врачи
#здравоохранение
#трудоустройство
#работа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф