В России объявили о списке запрещенных для мужчин профессий

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В России могут подготовить список запрещенных профессий для мужчин, сообщила РИА Новости эксперт федеральных, региональных и сетевых проектов ИУРР РАНХиГС доцент Нинель Хан.
По словам Хан, запреты на определенные профессии для женщин ни к чему не приведут, так как объективно существуют гендерные различия, кроме того, появятся запрещенные профессии для мужчин.
Хан считает, что на нынешнем уровне развития науки запреты сохранятся, потому что защита здоровья населения всегда была государственной задачей в России. Поэтому количество профессий, которые попадут под запрет, будет расти по мере научных открытий, доказывающих степень их влияния на организм.
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«Человечеству для сохранения себя как биологического вида требуется здоровье физическое и психическое, поэтому запреты должны быть», – заявляет эксперт.
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Александр Климов