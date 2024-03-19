МОК запретил россиянам участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже

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Российские спортсмены не смогут посетить церемонию открытия Олимпийских игр, которые состоятся в Париже летом 2024 года. Об этом заявил директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймс Маклеод на пресс-конференции.
Спортсмены из России, желающие принимать участие в Играх, должны будут пройти проверку на предмет непричастности к военным организациям, а также выразить свое негативное отношение к проводимой специальной военной операции на Украине. Однако, участие россиян в церемонии открытия Игр будет невозможным ни при каких условиях.
Состязаться в спортивных дисциплинах представители России смогут только в нейтральном статусе. Также им запрещено выступать в форме, отображающей государственную принадлежность.
Для нейтральных участников Олимпиады в МОК разработали отдельный флаг AIN (индивидуальных нейтральных атлетов), лишенный национальной привязки в цветах, и гимн, в котором полностью отсутствуют какие-либо слова.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
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Состязаться в спортивных дисциплинах представители России смогут только в нейтральном статусе. Также им запрещено выступать в форме, отображающей государственную принадлежность.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.
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Мария Федоровцева