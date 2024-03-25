В России объявили об акции «Свеча памяти»

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Росмолодежь объявила акцию «Свеча памяти», посвященную жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», говорится в Telegram-канале Федерального агентства по делам молодежи.
Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» должен был состояться концерт рок-группы «Пикник». Зал, вмещающий шесть тысяч зрителей, был заполнен, когда в него ворвались вооружённые террористы и открыли стрельбу по людям.
По последним официальным данным, при теракте погибли 137 человек. Однако уточняется, что это число может быть не окончательным. Пострадавшими числятся 180 человек.
В настоящее время спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в здании концертного зала. Из-под завалов извлекают тела жертв этой страшной трагедии.
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Александр Климов