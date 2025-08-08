Неизвестный потрогал за ягодицу школьницу в попытке познакомиться в Воронеже
В Воронеже неизвестный мужчина якобы пристал к 16‑летней девушке, пытаясь с ней познакомиться. По словам очевидцев, он вышел со двора, подошёл к школьнице и потрогал её за ягодицу.
Девушка сначала растерялась, затем достала телефон и начала снимать — мужчина бросился бежать обратно во двор. Остановить взрослого ей не удалось. В соцсетях происходящее связывают с деятельностью последователей секс‑коуча Алекса Лесли.
Перед этим стало известно, что женатый мигрант-узбек пытался изнасиловать 13-летнюю девочку в Архангельске. Произошедшее уже активно обсуждают в местных пабликах. Жители региона уверены, что мужчина должен ответить по закону, а его семью нужно депортировать.
К счастью, ребенку удалось сбежать от злоумышленника. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс.
