Неизвестный потрогал за ягодицу школьницу в попытке познакомиться в Воронеже

08 августа 2025, 13:31

Фото: istockphoto/Ake Ngiamsanguan

В Воронеже неизвестный мужчина якобы пристал к 16‑летней девушке, пытаясь с ней познакомиться. По словам очевидцев, он вышел со двора, подошёл к школьнице и потрогал её за ягодицу.