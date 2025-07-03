Мать ребёнка секс-коуча Лесли пытается лишить его родительских прав

03 июля 2025, 10:06

Фото: iStock/Bet_Noire

Мать ребёнка скандального секс-коуча Алекса Лесли (Александра Кириллова) обратилась в столичный суд с требованием лишить его родительских прав. Об этом пишет РИА Новости.