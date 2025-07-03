Мать ребёнка секс-коуча Лесли пытается лишить его родительских прав

Фото: iStock/Bet_Noire

Мать ребёнка скандального секс-коуча Алекса Лесли (Александра Кириллова) обратилась в столичный суд с требованием лишить его родительских прав. Об этом пишет РИА Новости.



Отмечается, что в производстве Коптевского суда Москвы ещё в марте был зарегистрирован иск о лишении Лесли родительских прав. Однако с того времени движения по заявлению не было, следует из карточки дела.

Ранее женщина обращалась в судебную инстанцию с иском о признании Лесли отцом ребёнка, а также о взыскании алиментов.

Напомним, что в отношении Алекса Лесли было возбуждено уголовное дело по статье о склонении к изнасилованию. По версии следствия, блогер склонял своих последователей совершать в отношении москвичек противоправные действия сексуального характера. Всё происходящее снималось на видео. Предварительно, блогер находится за пределами России.

Анастасия Чинкова

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