В России работодателей обяжут вносить военнообязанных в новую базу

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Речь идет о новой государственной информационной системе, определенной правительством, такой законопроект был принят в первом чтении в нижней палате парламента, инициатором выступил глава комитета Госдумы по обороне, парламентарий Андрей Картаполов, сообщает «Коммерсант».
«Поправки к закону "О воинской обязанности и военной службе" внесены в июне 2024 года. Сейчас документы о военнообязанных работодатель заполняет через портал госуслуг. Законопроект уточняет эту норму, позволяя организациям направлять эти сведения в военкоматы через реестр воинского учета», – говорится в материале издания
Ранее сообщалось, что правительство РФ поддержало законопроект о праве работодателей передавать военкоматам данные о военнообязанных сотрудниках, в том числе через цифровой реестр воинского учета.
Согласно закону, работодатели должны сообщать в военкомат об изменениях данных военнообязанных сотрудников в течение 5 дней. На данный момент для этих целей используют портал госуслуг.
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Александр Климов