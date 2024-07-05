В России работодателей обяжут вносить военнообязанных в новую базу

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Речь идет о новой государственной информационной системе, определенной правительством, такой законопроект был принят в первом чтении в нижней палате парламента, инициатором выступил глава комитета Госдумы по обороне, парламентарий Андрей Картаполов, сообщает «Коммерсант».